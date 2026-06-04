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बासमती कारोबार पर युद्ध का असर: शिपिंग महंगी, भुगतान अटका, निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौती, व्यापारियों की बढ़ी परेशानी

बासमती कारोबार पर युद्ध का असर ( ETV Bharat )

करनाल: दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाला भू-राजनीतिक तनाव आज वैश्विक व्यापार को सीधे प्रभावित करता है. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत के बासमती चावल उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है. देश की प्रमुख बासमती मंडियों में शामिल करनाल के व्यापारियों का कहना है कि यह संकट केवल निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे व्यापारिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि वर्षों की मेहनत से तैयार हुए निर्यात बाजार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. बासमती निर्यात ने बनाए थे नए रिकॉर्ड: करनाल के बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "भारत का बासमती चावल दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है. देश के कुल बासमती उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाता है, जबकि कुल निर्यात का करीब 60 प्रतिशत खाड़ी देशों में जाता है. पिछले कुछ वर्षों में बासमती निर्यात लगातार बढ़ रहा था. वर्ष 2025 में जहां चावल निर्यात का कारोबार लगभग 50 हजार करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया. इसी तरह निर्यात मात्रा भी 60 लाख टन से बढ़कर लगभग 70 लाख टन तक पहुंच गई." व्यापारियों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat) शिपिंग लागत में बेतहाशा उछाल: बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने बताया कि, "मिडिल ईस्ट संकट का सबसे बड़ा असर समुद्री परिवहन पर पड़ा है. युद्ध के कारण कई समुद्री मार्ग जोखिमपूर्ण हो गए हैं, जिससे शिपिंग कंपनियों ने अपने शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है. पहले जो कंटेनर लगभग 250 डॉलर में उपलब्ध हो जाता था, उसके लिए अब 5,000 डॉलर तक वसूले जा रहे हैं. इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र से दूर स्थित यूरोपीय देशों के लिए भी माल ढुलाई लागत में लगभग तीन गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे निर्यातकों की लागत अचानक कई गुना बढ़ गई है." भुगतान अटकने से बढ़ा नकदी संकट: व्यापारियों की मानें तो युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी है. विदेशी खरीदार समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों की कार्यशील पूंजी फंस गई है. पहले किए गए सौदों का भुगतान भी कई जगह अटका हुआ है. इसके कारण व्यापारियों को नया माल खरीदने और नए ऑर्डर पूरे करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. नकदी संकट ने उद्योग की चिंता और बढ़ा दी है. सप्लाई रूट बंद होने से व्यापार प्रभावित: बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने बताया कि, "भारत से बासमती चावल का एक बड़ा हिस्सा ईरान के रास्ते अन्य देशों तक पहुंचता था. युद्ध के चलते यह मार्ग लगभग पूरी तरह बाधित हो गया है. इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ विकसित हुआ नया व्यापारिक मार्ग भी प्रभावित हुआ है. कई क्षेत्रों में सप्लाई चेन टूटने से निर्यातकों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़ रहे हैं, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ रही हैं."