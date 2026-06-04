ETV Bharat / state

बासमती कारोबार पर युद्ध का असर: शिपिंग महंगी, भुगतान अटका, निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौती, व्यापारियों की बढ़ी परेशानी

मिडिल ईस्ट युद्ध से बासमती निर्यात प्रभावित हो रही है. शिपिंग लागत बढ़ गई है. भुगतान अटका हुआ है. व्यापारी परेशान हैं.

Middle East Crisis Hits Basmati Trade
बासमती कारोबार पर युद्ध का असर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 4, 2026 at 11:47 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाला भू-राजनीतिक तनाव आज वैश्विक व्यापार को सीधे प्रभावित करता है. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत के बासमती चावल उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है. देश की प्रमुख बासमती मंडियों में शामिल करनाल के व्यापारियों का कहना है कि यह संकट केवल निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे व्यापारिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि वर्षों की मेहनत से तैयार हुए निर्यात बाजार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं.

बासमती निर्यात ने बनाए थे नए रिकॉर्ड: करनाल के बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "भारत का बासमती चावल दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है. देश के कुल बासमती उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाता है, जबकि कुल निर्यात का करीब 60 प्रतिशत खाड़ी देशों में जाता है. पिछले कुछ वर्षों में बासमती निर्यात लगातार बढ़ रहा था. वर्ष 2025 में जहां चावल निर्यात का कारोबार लगभग 50 हजार करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया. इसी तरह निर्यात मात्रा भी 60 लाख टन से बढ़कर लगभग 70 लाख टन तक पहुंच गई."

व्यापारियों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

शिपिंग लागत में बेतहाशा उछाल: बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने बताया कि, "मिडिल ईस्ट संकट का सबसे बड़ा असर समुद्री परिवहन पर पड़ा है. युद्ध के कारण कई समुद्री मार्ग जोखिमपूर्ण हो गए हैं, जिससे शिपिंग कंपनियों ने अपने शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है. पहले जो कंटेनर लगभग 250 डॉलर में उपलब्ध हो जाता था, उसके लिए अब 5,000 डॉलर तक वसूले जा रहे हैं. इतना ही नहीं, युद्ध क्षेत्र से दूर स्थित यूरोपीय देशों के लिए भी माल ढुलाई लागत में लगभग तीन गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे निर्यातकों की लागत अचानक कई गुना बढ़ गई है."

भुगतान अटकने से बढ़ा नकदी संकट: व्यापारियों की मानें तो युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी है. विदेशी खरीदार समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों की कार्यशील पूंजी फंस गई है. पहले किए गए सौदों का भुगतान भी कई जगह अटका हुआ है. इसके कारण व्यापारियों को नया माल खरीदने और नए ऑर्डर पूरे करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. नकदी संकट ने उद्योग की चिंता और बढ़ा दी है.

सप्लाई रूट बंद होने से व्यापार प्रभावित: बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने बताया कि, "भारत से बासमती चावल का एक बड़ा हिस्सा ईरान के रास्ते अन्य देशों तक पहुंचता था. युद्ध के चलते यह मार्ग लगभग पूरी तरह बाधित हो गया है. इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ विकसित हुआ नया व्यापारिक मार्ग भी प्रभावित हुआ है. कई क्षेत्रों में सप्लाई चेन टूटने से निर्यातकों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़ रहे हैं, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ रही हैं."

बाजार में दिखाई दे रहा विरोधाभास: चावल व्यापारी संजय गुप्ता ने कहा कि, "संकट के बीच बाजार में एक अलग तरह का रुझान देखने को मिल रहा है. कुछ खरीदार भविष्य में संभावित कमी की आशंका के चलते अतिरिक्त स्टॉक खरीद रहे हैं, जबकि कई आयातक जोखिम कम करने के लिए अपने ऑर्डर घटा रहे हैं. पहले जहां एक खरीदार 1,000 टन चावल का ऑर्डर देता था, वहीं अब वह 200 टन तक सीमित हो रहा है. इससे नए ऑर्डरों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है."

घरेलू बाजार अभी स्थिर, लेकिन खतरा बरकरार: चावल व्यापारी के मुताबिक फिलहाल इस संकट का असर घरेलू बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है और बासमती की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर घरेलू आपूर्ति और कीमतों पर भी पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में बासमती चावल आम उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर हो सकता है.

पाकिस्तान को मिल रहा अस्थायी लाभ: युद्ध के कारण भारत के कुछ प्रमुख निर्यात मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है. अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान आसपास के देशों तक सड़क और अन्य सुगम मार्गों से चावल की आपूर्ति कर पा रहा है. हालांकि निर्यात क्षमता के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है. पाकिस्तान का वार्षिक निर्यात लगभग 20 लाख टन है, जबकि भारत करीब 70 लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है. ऐसे में वह भारत की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मौजूदा हालात का सीमित लाभ जरूर उठा रहा है.

सरकार के राहत पैकेज से उम्मीद: केंद्र सरकार ने उद्योग की समस्याओं को देखते हुए राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं. व्यापारियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त लोन पर सरकारी गारंटी देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा बढ़ी हुई शिपिंग लागत का कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में देने और जोखिम वाले मार्गों पर भेजे जाने वाले माल के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है. उद्योग को उम्मीद है कि इन कदमों से कारोबार को कुछ राहत मिलेगी.

"हालात सामान्य होने में लगेंगे दो साल": करनाल के बासमती चावल व्यापारी संजय गुप्ता का कहना है, "मिडिल ईस्ट संकट ने बासमती व्यापार के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. शिपिंग चार्ज, भुगतान में देरी और सप्लाई रूट बंद होने से उद्योग पर भारी दबाव है. यदि आज भी युद्ध समाप्त हो जाए तो वैश्विक सप्लाई चेन को पूरी तरह सामान्य होने में कम से कम दो वर्ष लग सकते हैं."

उद्योग के सामने धैर्य और रणनीति की चुनौती: विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और कृषि निर्यात पर सीधा प्रभाव डालने वाला संकट बन चुका है. ऐसे समय में सरकार की राहत योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन और व्यापारियों की सतर्क रणनीति ही उद्योग को बड़े नुकसान से बचा सकती है. आने वाले महीनों में युद्ध की दिशा और वैश्विक बाजार की स्थिति भारतीय बासमती उद्योग के भविष्य को तय करेगी.

ये भी पढ़ें:हरियाणा की राइस इंडस्ट्री पर आर्थिक संकट! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव से सप्लाई चेन बाधित, राइस मिलर परेशान

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS
INDIA BASMATI RICE EXPORT
BASMATI RICE MARKET ANALYSIS
GULF COUNTRIES RICE IMPORT
MIDDLE EAST CRISIS HITS BASMATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.