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मिडिल ईस्ट संकट पर PM मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक : CM भजनलाल ने पेश किया राजस्थान का 'सप्लाई' रिपोर्ट कार्ड

जयपुर : मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच पेट्रोल-डीजल और गैस आपूर्ति जैसे विषय को लेकर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के माध्यम से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने केंद्र के जारी सभी निर्देशों की प्रभावी ढंग से पालना की. सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद, एलपीजी और गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर और पाइप्ड नेचुरल गैस देने की जा रही तैयारी की विस्तृत जानकारी दी.

राज्य सरकार का रखा रिपोर्ट कार्ड : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि प्रवासी राजस्थानियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया और सहयोग की बात की. राज्य सरकार हर स्तर पर समन्वय बनाकर आमजन को सुविधा देने को प्रतिबद्ध है. एलपीजी और गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य में 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चालू हैं. इनके जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है. राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लगभग पांच लाख नए कनेक्शन की तैयारी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य को मिल रहे निरंतर सहयोग के लिए 8 करोड़ जनता की ओर से पीएम का आभार जताया.मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने को प्रयासरत हैं.