मिडिल ईस्ट संकट पर PM मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक : CM भजनलाल ने पेश किया राजस्थान का 'सप्लाई' रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच पीएम मोदी ने आपूर्ति और महंगाई पर मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए.
Published : March 28, 2026 at 8:54 AM IST
जयपुर : मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच पेट्रोल-डीजल और गैस आपूर्ति जैसे विषय को लेकर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के माध्यम से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने केंद्र के जारी सभी निर्देशों की प्रभावी ढंग से पालना की. सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद, एलपीजी और गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर और पाइप्ड नेचुरल गैस देने की जा रही तैयारी की विस्तृत जानकारी दी.
राज्य सरकार का रखा रिपोर्ट कार्ड : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि प्रवासी राजस्थानियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया और सहयोग की बात की. राज्य सरकार हर स्तर पर समन्वय बनाकर आमजन को सुविधा देने को प्रतिबद्ध है. एलपीजी और गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य में 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चालू हैं. इनके जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है. राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लगभग पांच लाख नए कनेक्शन की तैयारी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य को मिल रहे निरंतर सहयोग के लिए 8 करोड़ जनता की ओर से पीएम का आभार जताया.मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने को प्रयासरत हैं.
Chaired a meeting with Chief Ministers and Lieutenant Governors of states to review the situation in the wake of the ongoing conflict in West Asia.— Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2026
Reaffirmed our Government’s commitment towards maintaining economic and trade stability, ensuring energy security, safeguarding the…
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मोदी ने दिए अहम निर्देश : पीएम मोदी ने देशभर के मुख्यमंत्रियों से राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, महंगाई नियंत्रण और जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए. पीएम ने कहा कि आम नागरिकों को खाद्य सामग्री, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए. उन्होंने राज्यों को निर्देशित किया कि सप्लाई चेन मजबूत रखें और जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करें. कीमतों पर नियंत्रण रखना राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी कहा कि संकट में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल ही आम जनता को राहत पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है.
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