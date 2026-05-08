ETV Bharat / state

साहिबगंज में युवक पर सवार हुआ खून! दारू नहीं देने पर अधेड़ को उतारा मौत के घाट

साहिबगंज: जिले में जमीन विवाद के चलते सीताराम हेम्ब्रम उर्फ जलका हेम्ब्रम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप बड़ा उदाली के जेठा हेम्ब्रम पर लगा है. घटना बरहेट थाना क्षेत्र के छोटा उदाली गांव की है. पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है उससे पूछताछ की जा रही है.

जमीन विवाद में हत्या

पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं मृतक की पत्नी मीरू मरांडी ने बताया कि बड़ा उदाली के रहने वाले जेठा हेम्ब्रम के साथ उसका जमीन विवाद था. वह घर पहुंचकर दारू मांग रहा था. पति ने दारू नहीं रहने की बात कही तो उसने पिस्तौल निकालकर गोली मार दी, गोली सर के आर पार हो गई और जमीन पर गिरते ही उनकी मौके पर मौत हो गई.