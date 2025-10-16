ETV Bharat / state

गोरखपुर में रात 3 बजे चारपाई पर सो रहे अधेड़ पर बरसाई गोलियां, हत्या कर अज्ञात बदमाश फरार

बांसगांव थाना क्षेत्र के मामला, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी.

middle aged man was shot dead gorakhpur 3 am early morning
गोरखपुर में अधेड़ की हत्या. (etv bharat archive.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 11:36 AM IST

गोरखपुर: जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम चौकी अंतर्गत ग्राम सभा गोड़सरी में बुधवार देर रात करीब तीन बजे अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान मुन्ना साहनी (47) के रूप में हुई है. बांसगांव सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने बताया कि मुन्ना साहनी अपने मकान के सामने पत्नी और बच्चों के साथ चारपाई पर सोए हुए थे. देर रात तीन बजे कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे और अचानक उन पर गोली चला दी. गोली लगने से मुन्ना साहनी की मौके पर ही मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर कौड़ीराम चौकी प्रभारी और बांसगांव थाना पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके के लिए रवाना हो गए हैं.


उन्होंने बताया कि मृतक मुन्ना साहनी कौड़ीराम क्षेत्र के रानीपुर स्थित गंगा मैरिज लॉन के सामने किराने की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. उनकी मौत से पत्नी और चार छोटे बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि मुन्ना साहनी का किसी से कोई विवाद नहीं था. वह शांत स्वभाव के व्यक्ति थे. फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

इस बारे में सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने बताया कि अभी पीड़ित परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जा सका है. हत्यारोपियों की तलाश की जा रही है. उधर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

