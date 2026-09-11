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हमीरपुर में अधेड़ की गला रेतकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घर में सो रहे 68 वर्षीय अधेड़ की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव की है. घटना की जानकारी रात करीब दो बजे परिजनों को हुई. इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ अपर पुलिस अधीक्षक और राठ क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.

मृतक के बेटे नरेश ने बताया गुरुवार की रात करीब 12 बजे परिवार के सभी लोग अपने-अपने स्थान पर सो रहे थे. इसी दौरान परिवार की एक बच्ची मोबाइल चार्ज करने के लिए कमरे की तरफ गई. उसने मृतक के कमरे में खून पड़ा देखा. खून देखकर वह घबरा गई और शोर मचाकर परिजनों को जानकारी दी.



नरेश ने बताया कि भतीजी की बात सुनकर वह तुरंत पिता के कमरे में पहुंचे. उन्होंने देखा कि उनके पिता ठाकुरदास अहिरवार बिस्तर पर पड़े हुए थे. नरेश ने पिता को आवाज देकर जगाने और हाथ लगाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी घटना की जानकारी दी गई.



घटना की जानकारी होने के बाद परिवार ने ग्राम प्रधान को सूचना दी. ग्राम प्रधान ने तत्काल मुस्करा थाना पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू कर दी.



फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड ने खंगाला घटनास्थल: हत्या की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक और राठ सीओ राजीव प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी नमूने व साक्ष्य एकत्र किए. डॉग स्क्वॉड की मदद से भी घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में सुराग तलाशे गए. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.