पति-पत्नी की अनबन: लखनऊ में अधेड़ ने चाकू मारकर की हत्या, अमरोहा में टंकी पर चढ़ा पति
जरा से विवाद ने लिया बड़ा रूप, लखनऊ में पुलिस ने हत्यारोपी पति को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 9:16 AM IST
लखनऊ/अमरोहा: राजधानी के माल थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. माल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आजाद नगर इलाके में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू मार कर हत्या कर दी. घटना के बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है. जिसकी हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं, अमरोहा में पत्नी से नाराज पति निर्माणाधीन टंकी पर चढ़ गया.
पुलिस अधिकारियों से मिला जानकारी के अनुसार माल थाने के आजाद नगर निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह उम्र 55 वर्ष ने ने अपनी पत्नी मोनिका सिंह उम्र 47 को हत्य कर दी. इस दौरान आरोपी पति ने चाकू से पत्नी पर कई हमले किए, हमले में महिला को गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मृत महिला का शव अपने ही घर के कमरे में मिला. शव को देखने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस का घटना की सूचना दी जिलके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया, जिससे घटना के संदर्भ में एवीडेंस जुटाए जा सकें.
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल हिरासत में लिया गया. आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जब उसका मेडिकल कराया गया तो चिकित्सकों ने आशंका जताई कि उसने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है. ऐसे में उसे इलाज की आवश्यकता है. मेडिकल के बाद पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल रेफर किया है. जहां पर उसका उपचार चल रहा है.
घटना के बाद मृतका के बड़े पुत्र अंशुमान सिंह की शिकायत पर माल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. माल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
एसीपी मलिहाबाद सुजीत दुबे ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विवेचना हो रही है.
ट्विंकल जैन एडीसीपी ने बताया कि हमें सूचमा मिली थी कि एक पति ने अपनी पत्नी की घारदार हथियार से हत्या कर दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाई शुरू कर दी है पति की स्थिति ठीक न लगने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है घटना के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
अमरोहा में पत्नी से नाराज पति 40 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा: अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में पत्नी से चल रहे विवाद के चलते एक युवक 40 फीट ऊंची निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे मौके पर हड़का मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई घंटे युवक को समझने के बाद सुरक्षित पानी की टंकी से नीचे उतारा. दरअसल, रामपाल का आरोप है कि उसकी पत्नी उसका सम्मान नहीं करती, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था. इसी नाराजगी के चलते उसने यह कदम उठाया.
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