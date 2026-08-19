बाराबंकी में जमीनी विवाद में अधेड़ को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत

बाराबंकी में जमीनी विवाद में अधेड़ को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत
मौत की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हुए, सड़क जाम करने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:37 AM IST
बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में एक पुराने जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई. आनन फानन घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. लखनऊ अस्पताल में घायल व्यक्ति की मौत हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और उन्होंने सड़क जाम करने का प्रयास किया. सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पहुंचे.
जानकारी के अनुसार, कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पुरवा निवासी हंसराज वर्मा का गांव के ही मनोज यादव से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार सुबह जमीन पर जानवरों के खाने के लिए नांद रखने को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई थी.
शाम को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई. हंसराज के परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान मनोज यादव ने तमंचा से हंसराज को गोली मार दी. गोली लगने से हंसराज घायल होकर गिर गए.
परिजनों का आरोप है कि आरोपी उनके ऊपर कार चढ़ाते हुए भाग निकला. घायल हंसराज को सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल और फिर लखनऊ के लोहिया रेफर कर दिया गया, जहां हंसराज की मौत हो गई.
मौत की सूचना पाते ही गांव में तनाव फैल गया, जिसको देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. हालात की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत तमाम अधिकारी मौके पर कैम्प कर रहे हैं.
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायल को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है.
एसपी ने बताया कि दोनों का घर आसपास है. पुराना कोई विवाद था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ था. मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है. मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. मामले की छानबीन की जा रही है. जमीनी विवाद में अधेड़ को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत, गांव में तनाव.
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