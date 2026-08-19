ETV Bharat / state

बाराबंकी में जमीनी विवाद में अधेड़ को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में एक पुराने जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई. आनन फानन घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. लखनऊ अस्पताल में घायल व्यक्ति की मौत हो गई. मौत की जानकारी मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और उन्होंने सड़क जाम करने का प्रयास किया. सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पहुंचे.



जानकारी के अनुसार, कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पुरवा निवासी हंसराज वर्मा का गांव के ही मनोज यादव से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार सुबह जमीन पर जानवरों के खाने के लिए नांद रखने को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई थी.

शाम को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई. हंसराज के परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान मनोज यादव ने तमंचा से हंसराज को गोली मार दी. गोली लगने से हंसराज घायल होकर गिर गए.

परिजनों का आरोप है कि आरोपी उनके ऊपर कार चढ़ाते हुए भाग निकला. घायल हंसराज को सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल और फिर लखनऊ के लोहिया रेफर कर दिया गया, जहां हंसराज की मौत हो गई.

मौत की सूचना पाते ही गांव में तनाव फैल गया, जिसको देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. हालात की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत तमाम अधिकारी मौके पर कैम्प कर रहे हैं.