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रायबरेली में संपत्ति विवाद में अधेड़ की हत्या; पत्नी और बच्चों पर मारपीट का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

सीओ सुजीत कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.

जांच करते पुलिस के अधिकारी.
जांच करते पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 11:18 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 11:26 PM IST

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रायबरेली : जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के कान्हामऊ गांव में आपसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. आरोप है कि संपत्ति विवाद को लेकर पत्नी और बच्चों ने मारपीट की थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

खीरो सीएचसी के अधीक्षक डॉ. राहुल घोष ने बताया कि एक ब्रॉड डेड मामला आया है. आसाराम (54) साल मृत अवस्था में लाये गए थे. परिजन मौत का कारण मारपीट बता रहे हैं. लालगंज, सीओ सुजीत कुमार राय ने बताया कि जनपद रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में कानामऊ गांव के रहने वाले आसाराम पाल की आज उनके बच्चों और पत्नी के साथ संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट हो गई. जिसमें उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई.

आसाराम पाल अपनी संपत्ति बेच रहे थे. इस पर पत्नी व बच्चों द्वारा मना किया गया. इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस मौके पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, आशाराम पाल (54) अपनी पैतृक जमीन बेचने की तैयारी में थे. आरोप है कि पत्नी और बेटे जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे. आरोप है कि इसी बात को लेकर पत्नी और बेटों ने आशाराम पाल के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : September 9, 2026 at 11:26 PM IST

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