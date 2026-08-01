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आर्थिक तंगी से परेशान अधेड़ ने की आत्महत्या, बकरियों के लिए लेने गया था पत्ते

बाड़ी (धौलपुर): जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

शनिवार दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच अधेड़ 50 वर्षी पप्पू पुत्र छोटल्ली निवासी भदौरिया पाड़ा बाड़ी अपनी बकरियों के लिए पीपल के पत्ते लेने तिलुआ के अड्डा स्थित रामजीलाल कुशवाह के अड्डा के पास गया था. इसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली. बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी.