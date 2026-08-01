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आर्थिक तंगी से परेशान अधेड़ ने की आत्महत्या, बकरियों के लिए लेने गया था पत्ते

परिजन शव को घर ले जा रहे थे. इसी बीच सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

Badi Police station
पुलिस थाना बाड़ी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 5:21 PM IST

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बाड़ी (धौलपुर): जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

शनिवार दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच अधेड़ 50 वर्षी पप्पू पुत्र छोटल्ली निवासी भदौरिया पाड़ा बाड़ी अपनी बकरियों के लिए पीपल के पत्ते लेने तिलुआ के अड्डा स्थित रामजीलाल कुशवाह के अड्डा के पास गया था. इसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली. बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और मामले की जांच की जाएगी.

Family members and police outside the hospital
अस्पताल के बाहर परिजन और पुलिस (ETV Bharat Dholpur)

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घटना की जानकारी राहगीरों को मिलने पर उन्होंने परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे और शव को घर ले जा रहे थे. इसी बीच कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया. स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच और परिजनों के बयान के बाद ही हो सकेगी.

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MAN KILLED HIMSELF IN BADI
FAMILY TOOK BODY OF DECEASED
POLICE INVESTIGATE SELF KILL CASE
MIDDLE AGED MAN ENDS HIS LIFE

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