बारात में डांस करते-करते गिरे और मौत; कानपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं

कानपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: किदवई नगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. भतीजे की बारात में डांस कर रहे अधेड़ की मौत हो गई. घटना से शादी वाले घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

किदवई नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि मृतक की पहचान जाजमऊ के छबीलेपुरवा निवासी राजेश कुमार (51) के रूप में हुई है. डांस के दौरान अचानक अचानक गिरने से उनकी मृत्यु हुई है.

आशंका जताई जा रही कार्डियक अरेस्ट से यह मौत हुई है. फिलहाल, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

पुलिस के मुताबिक, राजेश चंडीगढ़ में प्राइवेट नौकरी करते थे. अपने भतीजे शिवम की शादी में शामिल होने के लिए कानपुर आए थे. बताया जा रहा है कि बारात जूही डिपो के पास के गेस्ट हाउस के लिए निकल रही थी.