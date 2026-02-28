ETV Bharat / state

बारात में डांस करते-करते गिरे और मौत; कानपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं

किदवई नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पीएम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

कानपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं.
कानपुर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 12:01 PM IST

कानपुर: किदवई नगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. भतीजे की बारात में डांस कर रहे अधेड़ की मौत हो गई. घटना से शादी वाले घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

किदवई नगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि मृतक की पहचान जाजमऊ के छबीलेपुरवा निवासी राजेश कुमार (51) के रूप में हुई है. डांस के दौरान अचानक अचानक गिरने से उनकी मृत्यु हुई है.

आशंका जताई जा रही कार्डियक अरेस्ट से यह मौत हुई है. फिलहाल, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

पुलिस के मुताबिक, राजेश चंडीगढ़ में प्राइवेट नौकरी करते थे. अपने भतीजे शिवम की शादी में शामिल होने के लिए कानपुर आए थे. बताया जा रहा है कि बारात जूही डिपो के पास के गेस्ट हाउस के लिए निकल रही थी.

बारात निकलते समय राजेश अन्य रिश्तेदारों के साथ सड़क पर ढोल-नगाड़ों की धुन पर डांस कर रहे थे. डांस करते-करते वह अचानक सिर के बल जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए. राजेश के अचानक गिरने से बारातियों में अफरातफरी मच गई.

रिश्तेदार उन्हें लेकर हैलट अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया. राजेश की मौत की खबर मिलते ही पत्नी रानी और उनकी तीन बेटियों, अन्नू, तन्नू और मुस्कान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद किदवई नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

