बलरामपुर: तेंदुए के हमले में अधेड़ की मौत, जंगल किनारे मिला क्षत विक्षत शव, ग्रामीणों में आक्रोश
वन क्षेत्र में जंगती जानवरों का आतंक लगातार जारी है, लेकिन वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 8:52 PM IST
बलरामपुर: जिले के सोहलवा वन क्षेत्र में तेंदुओं का हमला लगातार जारी है. शुक्रवार को रेहरा गांव से सटे जंगल इलाके में तेंदुए के हमले में एक अधेड़ की मौत हो गई. जिसका का क्षत विक्षत शव जंगल में पड़ा मिला, जिसके बाद से ग्रामीणों में भय, आक्रोश दोनों देखा जा रहा है. जिलाधिकारी ने तेंदुए को पकड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से वन विभाग की तीन टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी है.
क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार, रेहरा गांव निवासी हरिकांत यादव 45 आज सुबह गांव के बगल जंगल में महुआ चुनने गया था, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसके आधा शरी खा गया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए तीन टीमें लगाई है, जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए है. जंगल से सटे इलाकों में लगातार घट रही वारदातों को देखते हुए वन विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर, जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
उन्होंने वन विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गस्त बढ़ाई जाए, तथा वन जीवों के हमलों को रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाय. जिलाधिकारी विपिन जैन ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, जंगल के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं. उन्होंने कहा कि रात के समय अपने घरों के बाहर रोशनी जरूर रखें, एवं बच्चों को अकेला न छोड़े.
घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक राकेश यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की तथा सरकार से दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 माह में रेहरा क्षेत्र में तेंदुए के हमलों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वन विभाग ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण लगातार घटनाएं हो रही है और लोगों की जानें जा रही है.
विधायक राकेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा, ग्रामीणों की रक्षा के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो विधान सभा में इस मामले को उठाएगें, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके. तेंदुओं के हमलों से हो रही मौतों को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लोगों की मौत के बाद भी वन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिसके कारण लगातार घटनाएं हो रही है.
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