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बलरामपुर: तेंदुए के हमले में अधेड़ की मौत, जंगल किनारे मिला क्षत विक्षत शव, ग्रामीणों में आक्रोश

बलरामपुर: जिले के सोहलवा वन क्षेत्र में तेंदुओं का हमला लगातार जारी है. शुक्रवार को रेहरा गांव से सटे जंगल इलाके में तेंदुए के हमले में एक अधेड़ की मौत हो गई. जिसका का क्षत विक्षत शव जंगल में पड़ा मिला, जिसके बाद से ग्रामीणों में भय, आक्रोश दोनों देखा जा रहा है. जिलाधिकारी ने तेंदुए को पकड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से वन विभाग की तीन टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी है.



क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार, रेहरा गांव निवासी हरिकांत यादव 45 आज सुबह गांव के बगल जंगल में महुआ चुनने गया था, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसके आधा शरी खा गया. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

वन विभाग ने तेंदुए की तलाश के लिए तीन टीमें लगाई है, जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए ड्रोन कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए है. जंगल से सटे इलाकों में लगातार घट रही वारदातों को देखते हुए वन विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर, जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

उन्होंने वन विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गस्त बढ़ाई जाए, तथा वन जीवों के हमलों को रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाय. जिलाधिकारी विपिन जैन ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, जंगल के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं. उन्होंने कहा कि रात के समय अपने घरों के बाहर रोशनी जरूर रखें, एवं बच्चों को अकेला न छोड़े.