अधेड़ चढ़ा 133 केवी हाईटेंशन लाइन पर, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

थाना प्रभारी ने अधेड़ व्यक्ति के पुलिस पर लगाए आरोपों को निराधार बताया है.

Middle aged man climbed on high tension line
हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा अधेड़ (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले के पनवाड़ कस्बे में बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जहां गणेशपुरा निवासी एक अधेड़ पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी के चलते 133 केवी हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया. पीड़ित छीतरलाल किराड़ का आरोप है कि तीन दिन पूर्व वह पनवाड़ थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की. ऐसे में न्याय न मिलने से आक्रोशित होकर वह आज स्टेट हाईवे-74 पर गुजर रही 133 केवी हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया और अपना विरोध दर्ज कराया. घटना की सूचना मिलते ही पनवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग को भी सतर्क किया.

मामले में जानकारी देते हुए पनवाड़ थाना प्रभारी ने अधेड़ के आरोप को निराधार बताया. उन्होंने बताया कि पीड़ित छितरलाल कोटा निवासी है जिसने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शिकायत दी थी. थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के सुरेंद्र तथा बालचंद गुर्जर के बीच आपसी विवाद है. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया हुआ है. दोनों के खिलाफ शांति भंग में मामला दर्ज है. अधेड़ छीतरलाल बालचंद गुर्जर व महावीर गुर्जर का रिश्तेदार है जो मानसिक रूप से कमजोर है.

उन्होंने बताया कि छीतरलाल को समझाइश के बाद उतार लिया गया. इस मौके पर छीतरलाल किराड़ की पत्नी निहाल बाई ने आरोप लगाया कि गांव के महावीर गुर्जर, देशराज गुर्जर और बालचंद गुर्जर द्वारा लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसी उत्पीड़न को लेकर उनके पति ने थाने में शिकायत दी थी, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. न्याय न मिलने से मानसिक रूप से परेशान होकर उनके पति ने यह जानलेवा कदम उठाया. निहाल बाई ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

