अधेड़ चढ़ा 133 केवी हाईटेंशन लाइन पर, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

झालावाड़: जिले के पनवाड़ कस्बे में बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जहां गणेशपुरा निवासी एक अधेड़ पुलिस की कार्यशैली से नाराजगी के चलते 133 केवी हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया. पीड़ित छीतरलाल किराड़ का आरोप है कि तीन दिन पूर्व वह पनवाड़ थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की. ऐसे में न्याय न मिलने से आक्रोशित होकर वह आज स्टेट हाईवे-74 पर गुजर रही 133 केवी हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया और अपना विरोध दर्ज कराया. घटना की सूचना मिलते ही पनवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग को भी सतर्क किया.

मामले में जानकारी देते हुए पनवाड़ थाना प्रभारी ने अधेड़ के आरोप को निराधार बताया. उन्होंने बताया कि पीड़ित छितरलाल कोटा निवासी है जिसने करीब डेढ़ वर्ष पूर्व शिकायत दी थी. थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के सुरेंद्र तथा बालचंद गुर्जर के बीच आपसी विवाद है. दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया हुआ है. दोनों के खिलाफ शांति भंग में मामला दर्ज है. अधेड़ छीतरलाल बालचंद गुर्जर व महावीर गुर्जर का रिश्तेदार है जो मानसिक रूप से कमजोर है.