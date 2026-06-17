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बस्ती में अधेड़ की दिनदहाड़े बांस से पीट-पीटकर हत्या; वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, FIR दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि बुधवार को कलवारी थाना का यह प्रकरण है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:54 PM IST

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बस्ती : जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र में बुधवार को दिनदहाड़े अधेड़ (50) की बांस से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सूचना मिलते ही कलवारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, वारदात कलवारी थाना क्षेत्र के कलवारी मुस्तकहम गांव की है. आरोप है कि थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद समी (50) पर आरोपी राजू ने जानलेवा हमला कर दिया.

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

आरोप है कि आरोपी ने बांस से अधेड़ के सिर और शरीर पर कई वार कर दिये. अचानक हुए हमले से अधेड़ लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया. चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर उन्हें बचाने पहुंचे.

इस दौरान आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है.



एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि बुधवार को कलवारी थाना का यह प्रकरण है. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा पीट-पीटकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जो व्यक्ति घायल थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि जानकारी पर पता चला कि अंतिम राजू नाम के व्यक्ति द्वारा उनके साथ यह घटना कारित की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. सर्विलांस की टीम मौके पर मौजूद है.



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