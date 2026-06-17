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बस्ती में अधेड़ की दिनदहाड़े बांस से पीट-पीटकर हत्या; वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, FIR दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )