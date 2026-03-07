बरेली में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म; जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार
शाही थानाध्यक्ष राजेश कुमार बैंसला ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 5:06 PM IST
बरेली : शाही थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पीड़िता की मां ने तहरीर देकर शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू की थी.
शाही थानाध्यक्ष राजेश कुमार बैंसला ने बताया कि घटना की बीते दिन शिकायत मिली थी, इसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्जकर मामले की जांच शुरू की गई. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है. पीड़िता को बरेली के जिला अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक, शाही थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को नाबालिग के परिजन किसी काम से बाहर गए हुए थे. आरोप है कि इसी दौरान नाबालिग के घर में गांव का ही एक अधेड़ घुस आया और वह उसे जबरन कमरे में ले गया.
आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला. परिजन घर लौटे तो नाबालिग ने आप बीती बताई. परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे. पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर मामले की जांच शुरू की गई.
नाबालिग के परिजनों ने बताया कि आरोपी की उम्र करीब 55 वर्ष है. आरोप है कि वह कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे चुका है. परिजनों ने आरोपी के बेटे पर भी गंभीर आरोप लगाये हैं.
यह भी पढ़ें : कुशीनगर में नाबालिग से दुष्कर्म; पीड़ित के पिता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप