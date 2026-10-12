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मिड डे मील के हक से महरूम अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, शिक्षा विभाग की फाइलों में दबी उम्मीदें

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े बच्चों के लिए नई व्यवस्था ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. यूं तो अल्पसंख्यक छात्रों को नई शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने और उनके बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग करने का दावा किया था. लेकिन यही व्यवस्था अब इन तमाम बच्चों के मिड डे मील पर भारी दिख रही है.

दरअसल, उत्तराखंड में अब तक मदरसा बोर्ड से पंजीकृत 452 मदरसों के बच्चों को शिक्षा विभाग मिड डे मील की सुविधा देता था लेकिन अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन बच्चों को मिड डे मील से महरूम कर दिया गया है.हैरानी की बात यह है कि लगातार शिक्षा विभाग से इन बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करने की मांग की जा रही है लेकिन शिक्षा विभाग है कि इस सुविधा को सरकारी फाइलों में जलेबी की तरह घुमा रहा है.