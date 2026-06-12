करनाल में मिड-डे मील पर डाका डालने वाले दो गैंग बेनकाब, 8 आरोपी गिरफ्तार, 26 गैस सिलेंडर बरामद
करनाल पुलिस ने मिड-डे मील का सामान चोरी करने वाले दो गैंग का भंडाफोड़ किया. 6 चोर और दो कबाड़ी गिरफ्तार, राशन और नकदी बरामद.
Published : June 12, 2026 at 2:28 PM IST
करनाल: हरियाणा की करनाल पुलिस ने सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से मिड-डे मील का सामान चोरी करने वाले दो शातिर गैंग का पर्दाफाश किया. सीआईए3 की टीम ने 6 चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने करनाल में चोरी की 24 वारदातों को अंजाम दिया है. करनाल पुलिस ने चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और राशन का सामान बरामद किया है.
राशन, गैस सिलेंडर और बर्तन बरामद: करीब तीन महीनों से चोर सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों से राशन, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य जरूरी सामान चोरी कर रहे थे. मिड-डे मील का राशन गायब होने के बाद बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी. इसकी जानकारी करनाल पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई. आरोपियों पर अलग-अलग थानों में 16 मामले दर्ज हैं.
पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों ने खोला राज: लगातार हो रही वारदातों के बाद एसपी करनाल के निर्देश पर जांच सीआईए-3 को सौंपी गई. इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 जून को चिढ़ाव मोड़ से 6 आरोपियों को दबोच लिया. अगले दिन अदालत से तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर पूछताछ शुरू की. जिसमें आरोपियों ने चोरी की वारदातों को कबूला.
दिन में रेकी, रात में चोरी: इंस्पेक्टर अजय कुमार के मुताबिक "पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दो अलग-अलग गैंग में बंटकर काम कर रहे थे. पहला गैंग अरुण, संदीप और तिलक राज का था, जबकि दूसरा अमन, आर्यन और सौरभ का. आरोपी दिन के समय ऑटो में घूमकर स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की रेकी करते. रात होते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. चोरी का सामान ले जाने के लिए भी ऑटो का ही इस्तेमाल किया जाता था."
चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी भी गिरफ्तार: जांच के दौरान सामने आया कि चोरी का सामान सीधे कबाड़ियों को बेचा जाता था. पुलिस ने रांवर निवासी गौतम और गुलशन को भी गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का काफी सामान बरामद किया गया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पड़ताल कर रही है.
26 गैस सिलेंडर, साढ़े सात क्विंटल गेहूं और नकदी बरामद: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 26 गैस सिलेंडर, इन्वर्टर, बैटरियां, बर्तन और अन्य उपयोगी सामान बरामद किया है. इसके अलावा करीब साढ़े सात क्विंटल गेहूं भी बरामद हुआ है. जनवरी और फरवरी माह में बेचे गए चोरी के सामान के बदले मिले 63 हजार रुपये भी पुलिस ने बरामद किए हैं. चोरी में इस्तेमाल किए गए दो ऑटो भी जब्त किए गए हैं.
जिले के कई थाना क्षेत्रों में फैला था चोरी का जाल: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने घरौंडा, मधुबन और सदर थाना क्षेत्रों में सबसे अधिक वारदातें कीं. इसके अलावा निसिंग, असंध, कुंजपुरा और सेक्टर-32/33 क्षेत्र भी इनके निशाने पर रहे. अब तक 14 मामलों में चोरी हुआ सामान बरामद किया जा चुका है, जबकि अन्य मामलों में भी रिकवरी की प्रक्रिया जारी है.
स्कूलों को लौटाया जाएगा बरामद सामान: इंस्पेक्टर अजय कुमार के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है. फिलहाल रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है. बरामद किए गए सामान को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को सौंपा जाएगा, ताकि बच्चों की मिड्डे मील व्यवस्था दोबारा सुचारु रूप से संचालित हो सके."
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