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बोकारो में मिड डे मील पर बड़ा सवाल, स्कूल में 11 अगस्त से भोजन बंद, शिक्षा विभाग बोला- सभी स्कूलों को राशि जारी

बोकारो के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 11 अगस्त से मिड डे मील बंद कर दिया गया है. जबकि शिक्षा विभाग इसे गलत बता रहे हैं.

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उत्क्रमित मध्य विद्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 5:32 PM IST

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बोकारो: जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. चास नगर निगम क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमलडीह में स्कूल प्रबंधन की ओर से 11 अगस्त से मिड डे मील बंद होने की सूचना दी गई है. सूचना बोर्ड पर बकायदा इसकी जानकारी लिखी गई है. भोजन बंद होने के बाद बच्चों को स्कूल से घर जाकर खाना खाने की परेशानी उठानी पड़ रही है.

मामला सामने आने के बाद जब इसकी पड़ताल की गई तो विद्यालय में मिड डे मील बंद होने की जानकारी मिली. वहीं, इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा विभाग का दावा इससे बिल्कुल अलग है. बोकारो के जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे ने मिड डे मील बंद होने की बात से साफ इनकार किया है. उनका कहना है कि जिले के सभी विद्यालयों को मध्याह्न भोजन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है.

उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील बंद (ETV BHARAT)

ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्कूलों को राशि उपलब्ध करा दी गई है, तो कमलडीह स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन क्यों नहीं मिल रहा? आखिर स्कूल के सूचना बोर्ड पर 11 अगस्त से मिड डे मील बंद होने की सूचना किस आधार पर लगाई गई?

Question about mid-day meal stopped at Upgraded Middle School in Bokaro
उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र (ETV BHARAT)

एक तरफ विद्यालय में मिड डे मील बंद होने की सूचना है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग सभी स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है. दोनों के दावों के बीच अब बच्चों के भोजन पर सवाल खड़ा हो गया है. आखिर सच्चाई क्या है और बच्चों को मिड डे मील क्यों नहीं मिल रहा, यह जांच का विषय है.

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