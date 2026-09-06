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बच्चों की थाली पोषण से खाली: मेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा मिड डे मील, खाना पकाने वाले समूह का भुगतान भी लंबित

​वर्तमान मानसून सीजन में हालात और भी बदतर हैं. कई स्व-सहायता समूहों के पास आज भी एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है. कोरबा जिले में प्राथमिक और माध्यमिक चुनाव में से लगभग सभी स्कूल ऐसे हैं, जहां एलपीजी सिलेंडर मौजूद नहीं है. कोरबा जिले में कुल 2003 प्राथमिक और माध्यमिक शालाएं मौजूद हैं. जिनमें कुल मिलाकर लगभग एक लाख 42000 बच्चे पढ़ रहे हैं.

कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्कूलों में मेनू के आधार पर भोजन नहीं बंट रहा है, हालांकि इसके पीछे का कारण समितियां को होने वाले भुगतान में लेट-लतीफी और मध्यान भोजन के एवज में मिलने वाला शासकीय भुगतान भी है. दरअसल, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना और उन्हें पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराना था. ताकि गरीब तबके के बच्चे कुपोषण से दूर रहें. इसके बावजूद, छात्रों की थाली तक पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं पहुंच पा रहा.​

कोरबा: शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया. जिसके तहत एक परिसर में संचालित 2 से 3 स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया गया. इस बदलाव के बाद उम्मीद थी कि व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त होंगी. जबकि जमीनी हकीकत दावों के बिल्कुल विपरीत हैं. जिले के कई प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत न तो तय मेन्यू का पालन हो रहा है और न ही भोजन की गुणवत्ता मानकों पर खरी उतर पा रही है.

बच्चों की थाली पोषण से खाली (ETV Bharat)

लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा खाना

आज की स्थिति में अगर बात करें तो लगभग 300 से 400 स्कूल ऐसे हैं, जहां नियमित तौर पर एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग नहीं हो रही है. बारिश के दिनों में गीली लकड़ियों के सहारे चूल्हा सुलगाना रसोइयों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. नतीजा ये हो रहा है कि समय पर भोजन तैयार नहीं हो पाता या फिर मेन्यू में फेरबदल करना पड़ रहा है.



100 से अधिक स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में

दूसरी ओर, कई स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिससे बरसात के दिनों में पानी टपकने और सीलन के बीच खाना पकाने और बच्चों को परोसने की मजबूरी बनी हुई है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है. कोरबा जिले में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के कुल 113 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है. चिन्हित भवनों को डिस्मेंटल कर उनकी जगह नए भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है.

बच्चों की थाली पोषण से खाली (ETV Bharat)



​संदेह के घेरे में भोजन की गुणवत्ता

​बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है. मॉनिटरिंग एजेंसियों की उदासीनता के कारण समूहों द्वारा तय मेन्यू (जैसे सप्ताह में पौष्टिक चीजें, अंडे या फल आदि) का पालन कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है. बच्चों को कई बार गुणवत्ताहीन और बेस्वाद भोजन परोसा जा रहा है.

बच्चों की थाली पोषण से खाली (ETV Bharat)

इस तरह के बदलाव के संभव

बच्चों को अतिरिक्त पोषण देने के लिए स्थानीय स्तर पर सप्ताह में अंडा, फल या अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदाय किए जाने का भी प्रावधान है. ​शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (SMC) स्थानीय उपलब्धता और बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में आंशिक फेरबदल भी कर सकती है.



मेन्यू अनुसार भोजन

प्राथमिक शाला PWD के प्रधान पाठक तारकेश मिश्रा कहते हैं, ''समूह को मध्यान भोजन पकाने का काम मिला हुआ है जिनके द्वारा मनु का पालन किया जाता है. बीच-बीच में मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाता है. जब कभी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तब मेन्यू का पालन करने को कहा जाता है. प्रयास रहता है कि हर हाल में मेन्यू का पालन किया जाए और बच्चों को भोजन दिया जाए.

बच्चों की थाली पोषण से खाली (ETV Bharat)



समूह अपने स्तर पर करते हैं व्यवस्था

समूह को गैस सिलेंडर और ईंधन के प्रश्न पर माध्यमिक शाला सीतामणी के प्रधान पाठक वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा, ''समूह द्वारा मध्यान भोजन पकाया जाता है,

जिनके द्वारा मेन्यू के आधार पर ही भोजन दिया जाता है. सोमवार को सांभर और इसी तरह से मौसमी सब्जी और अलग-अलग तरह से भोजन दिया जाता है लेकिन

अभी तक खाना गैस पर ही बन रहा था. समूह के द्वारा अपने स्तर पर ही एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था की जाती है. समूह के द्वारा कई बार हमें बताया जाता है कि बकाया राशि पेंडिंग है, भुगतान नहीं मिला है. लेकिन हमारे द्वारा मेन्यू का पालन करवाया जा रहा है.''



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