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रसोइया संघ ने मानदेय बढ़ाने की उठाई आवाज, हाईकोर्ट का आदेश लागू करने की वकालत

रसोइयों का कहना है कि वे कई वर्षों से स्कूलों में लगातार रूप से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें मात्र ₹2000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो उनके दैनिक मजदूरी के मुकाबले बेहद कम है. उन्होंने बताया कि रोज सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 8 घंटे तक वे भोजन बनाने, सामग्री तैयार करने, बच्चों को भोजन परोसने और बाद में साफ-सफाई जैसे कार्य करते हैं, जिससे उन्हें अन्य कोई रोजगार करने का अवसर नहीं मिल पाता.

कोंडागांव : नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइया संघ ने साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. रसोइयों ने अपने मानदेय में वृद्धि को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन के जरिए रसोइया संघ ने हाईकोर्ट का आदेश लागू करने की मांग की है. मानदेय लागू नहीं करने की सूरत में रसोइया संघ ने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है.

रसोइया संघ का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

रसोइया संघ ने सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में रसोइया संघ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख किया है. इस आदेश के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने की मांग की है. श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी ₹306.67 प्रतिदिन, यानी लगभग ₹9200 प्रतिमाह देने का आदेश दिया है. इसे लागू करने की मांग रसोइया संघ ने किया है. रसोईया संघ का कहना है कि यह आदेश केवल एक याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के सभी रसोइयों को इसका लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने शासन से मांग की है कि तत्काल इस आदेश को लागू कर सभी रसोइयों को सम्मानजनक वेतन प्रदान किया जाए.

कोंडागांव रसोइया संघ (ETV BHARAT)

रसोइये लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हाल ही में 60 दिनों तक चली हड़ताल के बाद भी सरकार ने बजट में कोई राहत नहीं दी, जिससे रसोइयों में भारी नाराजगी है. हमारे संघ ने 2 मार्च से काम पर वापसी कर ली है, लेकिन उनकी मांगें अभी भी लंबित हैं-सगराम मरकाम, जिलाध्यक्ष, रसोइया संघ, कोंडागांव

कोंडागांव रसोइया संघ ने चेतावनी दी है कि अगर तीन महीने के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम एक बार फिर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. हम सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लडेंगे.