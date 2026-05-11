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नूंह के मॉडल संस्कृति विद्यालय में शुरू हुई मिड-डे मील योजना, बच्चों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

नूंह के मेवात मॉडल संस्कृति विद्यालय में मिड-डे मील योजना शुरू होने से बच्चों, अभिभावकों में खुशी है.

Nuh Mid Day Meal Scheme
मिड-डे मील योजना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 5:23 PM IST

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नूंह: जिले के मेवात मॉडल संस्कृति विद्यालय में सोमवार से मिड-डे मील योजना की शुरुआत हो गई. लंबे समय से इस सुविधा का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में इसे लेकर खुशी का माहौल है. विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल के लिए हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन तथा विशेष रूप से राज्यपाल असीम घोष का आभार व्यक्त किया है.

राज्यपाल के दौरे में उठाया गया था मुद्दा: दरअसल, हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने नूंह जिले का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने मेवात मॉडल संस्कृति विद्यालय और फिरोजपुर नमक स्थित विद्यालय का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों से बातचीत की थी. बातचीत के दौरान बच्चों और विद्यालय प्रबंधन ने राज्यपाल के सामने मिड-डे मील योजना शुरू न होने की समस्या रखी थी. इसके बाद संबंधित विभागों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रक्रिया में तेजी दिखाई.

नूंह के मॉडल संस्कृति विद्यालय में शुरू हुई मिड-डे मील योजना (ETV Bharat)

बदला स्कूल का स्वरूप: स्कूल के प्राचार्य पंकज चौहान ने बताया कि, "वर्ष 2021 तक ये विद्यालय मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के अधीन मेवात मॉडल स्कूल के रूप में संचालित होते थे. बाद में हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद इन्हें गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति विद्यालय का दर्जा दिया गया और शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया. पहले एमडीए के तहत संचालित होने के कारण कई सरकारी योजनाएं यहां लागू नहीं थीं, जिनमें मिड-डे मील योजना भी शामिल थी."

Nuh Mid Day Meal Scheme
नूंह के मॉडल संस्कृति विद्यालय (ETV Bharat)

तकनीकी कारणों से अटकी थी योजना: प्राचार्य पंकज चौहान ने आगे कहा कि, "मिड-डे मील योजना शुरू करने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका. राज्यपाल के संज्ञान में मामला आने के बाद विभागों ने तेजी से कार्रवाई की और सोमवार से योजना शुरू कर दी गई."

पहले दिन सैकड़ों बच्चों को मिला भोजन: विद्यालय प्रशासन के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में 663 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें पहले दिन 445 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया गया. वहीं मिडिल कक्षाओं में 337 विद्यार्थियों में से 217 बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराया गया. स्कूल में बच्चों ने उत्साह के साथ भोजन किया. इस बारे अध्यापिका ने कहा कि, "मिड-डे मील योजना से बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई दोनों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा."

बच्चों और अभिभावकों में उत्साह: वहीं, स्कूल की छात्रा सना ने कहा कि, "अब स्कूल में पढ़ाई के साथ अच्छा भोजन भी मिलेगा, इससे हमें बहुत खुशी है." वहीं, छात्र शोयब खान ने कहा कि, "मिड-डे मील शुरू होने से बच्चों को काफी फायदा होगा." इसके अलावा अभिभावकों ने भी इसे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया. विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अब यह सुविधा नियमित रूप से जारी रहेगी.

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