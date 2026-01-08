ETV Bharat / state

MID DAY MEAL SCAM : 2000 करोड़ के घोटाले में हुआ एक्शन, कॉनफैड और निजी फर्मों के 21 लोगों पर FIR

जयपुर : स्कूली बच्चों की मिड डे मील योजना में दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का घोटाला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें कॉनफैड और निजी फर्मों के 21 लोगों को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य मिड डे मील योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कॉनफैड (CONFED) के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि से युक्त कॉम्बो पैक की आपूर्ति करवाई गई थी.

बच्चों को सप्लाई की गई सामग्री को एफएसएसएआई (FSSAI ) और एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए राज्य के विद्यालयों तक डोर-स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा किया गया था. इस योजना की क्रियान्विति में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिक जांच दर्ज की गई. अब इस मामले में एसीबी आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों की कूटरचना और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है. रिकॉर्ड की जांच के साथ ही सबूत जुटाने की कवायद जारी है.

नियमों में बदलाव कर मनमानी से दिए टेंडर : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, एसीबी की प्राथमिक जांच और विस्तृत जांच में यह तथ्य सामने आए कि मिड डे मिल योजना से जुड़े अधिकारियों एवं कॉनफैड के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर साजिश के तहत नियमों में बदलाव किए. इसका असर यह हुआ कि योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए टेंडर आवंटित किए गए.