MID DAY MEAL SCAM : 2000 करोड़ के घोटाले में हुआ एक्शन, कॉनफैड और निजी फर्मों के 21 लोगों पर FIR
कोविड के दौर में स्कूल बंद रहने के दौरान स्कूली बच्चों को दिए गए दाल, तेल और मसाले.
Published : January 8, 2026 at 10:05 AM IST
जयपुर : स्कूली बच्चों की मिड डे मील योजना में दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का घोटाला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें कॉनफैड और निजी फर्मों के 21 लोगों को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य मिड डे मील योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए कॉनफैड (CONFED) के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि से युक्त कॉम्बो पैक की आपूर्ति करवाई गई थी.
बच्चों को सप्लाई की गई सामग्री को एफएसएसएआई (FSSAI ) और एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए राज्य के विद्यालयों तक डोर-स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा किया गया था. इस योजना की क्रियान्विति में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिक जांच दर्ज की गई. अब इस मामले में एसीबी आरोपियों की भूमिका, वित्तीय लेन-देन, दस्तावेजों की कूटरचना और सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है. रिकॉर्ड की जांच के साथ ही सबूत जुटाने की कवायद जारी है.
नियमों में बदलाव कर मनमानी से दिए टेंडर : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, एसीबी की प्राथमिक जांच और विस्तृत जांच में यह तथ्य सामने आए कि मिड डे मिल योजना से जुड़े अधिकारियों एवं कॉनफैड के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर साजिश के तहत नियमों में बदलाव किए. इसका असर यह हुआ कि योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए टेंडर आवंटित किए गए.
बिना माल खरीदे लगाए ज्यादा दरों के बिल : इन फर्मों ने सप्लाई का काम आगे अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से सबलेट कर दिया और फर्जी आपूर्तिकर्ताओं एवं ट्रांसपोर्टरों का एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया. जांच में यह भी पाया गया कि कई मामलों में वास्तविक रूप से माल की खरीद और आपूर्ति किए बिना ही अधिक दरों के फर्जी बिल प्रस्तुत किए गए. उन्हीं के आधार पर सरकार से भुगतान हासिल कर लिया गया. इस प्रकार सुनियोजित धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आपसी सांठगांठ के माध्यम से राज्य राजकोष को करीब 2000 करोड़ रुपए का सीधा वित्तीय नुकसान होने की बात भी जांच में सामने आई है.
इनके खिलाफ दर्ज किया नामजद मुकदमा : उन्होंने बताया कि कॉनफैड के सहायक लेखाधिकारी सांवतराम, प्रबंधक (नागरिक आपूर्ति) राजेंद्र, प्रबंधक (नागरिक आपूर्ति) लोकेश कुमार बापना, सहायक प्रबंधक प्रतिभा सैनी, प्रबंधक (आयोजना) योगेंद्र शर्मा, प्रबंधक राजेंद्र सिंह शेखावत, गोदाम कीपर (मार्केटिंग) रामधन बैरवा, मार्केटिंग सुपरवाइजर दिनेश कुमार शर्मा, कंवलजीत सिंह राणावत, मधुर यादव, त्रिभुवन यादव, सतीश मूलचंद व्यास, दीपक व्यास, रितेश यादव, केंद्रीय भंडार के रीजनल मैनेजर शैलेश सक्सैना, डिप्टी मैनेजर बी.सी. जोशी, सहायक मैनेजर चंदन सिंह, मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, मैसर्स जागृत एंटरप्राइजेज, मैसर्स एमटी एंटरप्राइजेज, मैसर्स साई ट्रेडिंग के प्रोपराइटर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.