1 नवंबर से बच्चों का भोजन बंद, प्रधानाध्यापकों का अल्टीमेटम, 6 महीने से नहीं मिली MDM की राशि
Arariya Mid Day Meal Issue प्रधानाध्यापकों ने 1 नवंबर से बच्चों का भोजन बंद करने का बड़ा अल्टीमेटम दिया है. रिपोर्ट-राजेश बहारदार
Published : November 1, 2026 at 12:33 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) पर भुगतान संकट का असर दिखने लगा है. नरपतगंज प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पिछले छह माह से मध्याह्न भोजन योजना की राशि लंबित रहने से प्रधानाध्यापकों की परेशानी काफी बढ़ गई है. कई विद्यालयों में शिक्षक अपनी जेब से पैसे खर्च कर और दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं.
प्रधानाध्यापकों का विभाग को अल्टीमेटम
शनिवार को अधिकारियों की बैठक में पहुंचे स्कूलों के प्रधान शिक्षकों ने प्रशासन के रवैयो के खिलाफ आक्रोश जताया. लंबित भुगतान को लेकर प्रधानाध्यापकों ने विभाग के समक्ष गहरी नाराजगी जताते हुए अल्टीमेटम दिया है. उनका साफ कहना है कि 31 अक्टूबर 2026 तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो 1 नवंबर से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन पूरी तरह बंद किया जा सकता है. इस निर्णय से नरपतगंज प्रखंड के सैकड़ों स्कूली बच्चों के सामने भूखे रहने की नौबत आ सकती है.
जीएसटी बिल की अनिवार्यता से संकट
नवाबगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बसंती कुमारी ने बताया कि, पिछले छह महीने से राशि नहीं मिलने के कारण विद्यालयों के सामने बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है. वहीं, विभाग की ओर से जीएसटी बिल जमा करने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही जा रही है.
परिमुद्दीन प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने बताया कि, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की खरीदारी स्थानीय दुकानदारों और छोटे वेंडरों से की जाती है, जिससे जीएसटी बिल की अनिवार्यता पूरी करना भी चुनौती बन गया है. वेतन की राशि खर्च करने और दुकानदारों से उधार लेकर योजना का संचालन करना अब मुश्किल हो गया है.
"विद्यालयों के पास उधार चुकाने और आगे खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं. इसी को लेकर 31 अक्टूबर तक भुगतान की मांग की गई है. निर्धारित समय तक राशि नहीं मिलने पर 1 नवंबर से योजना के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है." -सुनील कुमार यादव, प्रधान शिक्षक, परिमुद्दीन प्राथमिक विद्यालय
बच्चों के पोषण पर पड़ेगा सीधा असर
शिक्षकों का सवाल है कि जब समय पर राशि उपलब्ध नहीं होगी, तो प्रतिदिन बच्चों के भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी. मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना भी है. ऐसे में भुगतान संकट के कारण यदि भोजन व्यवस्था बाधित होती है, तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ सकता है.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पक्ष
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रज्ञा श्री ने बताया कि रसोइया-सहायकों को जुलाई से सितंबर 2026 तक तीन महीने का मानदेय भेज दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से 2,300 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 6,900 रुपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हुए हैं. केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 1,000 रुपये प्रतिमाह की राशि भेजने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है.
"जून से सितंबर तक अंडा और फल खरीदने में खर्च हुई राशि विद्यालय शिक्षा समिति के बैंक खाते में भेज दी गई है. बच्चों के भोजन पर खर्च हुई राशि के भुगतान के लिए स्कूलों से बिल और वाउचर मांगे गए हैं. प्रधानाध्यापकों को आवश्यक कागजात प्रखंड साधनसेवी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी जांच के बाद ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी." -प्रज्ञा श्री, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
छह महीने से राशि लंबित
प्रधान शिक्षिका अस्मिता कुमारी ने बताया कि, पिछले छह महीने से मध्याह्न भोजन योजना की राशि लंबित है. इसके बावजूद प्रधानाध्यापक उधार लेकर और अपने वेतन से खर्च कर बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं.
जीएसटी बिल की अनिवार्यता से भी परेशानी बढ़ गई है. विभाग को जल्द बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए और समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए. यदि 31 अक्टूबर तक भुगतान नहीं हुआ, तो 1 नवंबर से मध्याह्न भोजन योजना के बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा.
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