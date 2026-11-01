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1 नवंबर से बच्चों का भोजन बंद, प्रधानाध्यापकों का अल्टीमेटम, 6 महीने से नहीं मिली MDM की राशि

अररिया में आक्रोश जताते प्रधान शिक्षक. ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) पर भुगतान संकट का असर दिखने लगा है. नरपतगंज प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पिछले छह माह से मध्याह्न भोजन योजना की राशि लंबित रहने से प्रधानाध्यापकों की परेशानी काफी बढ़ गई है. कई विद्यालयों में शिक्षक अपनी जेब से पैसे खर्च कर और दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं.

प्रधानाध्यापकों का विभाग को अल्टीमेटम