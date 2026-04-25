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बिहार में चोरों ने बच्चों के मिड-डे-मील पर किया हाथ साफ

चोरों ने 23 बोरी चावल, 30 किलो दाल, 70 किलो चना, एक जार तेल और 19 किलो के दो गैस सिलेंडर व अन्य सामग्री चुराई.

MID DAY MEAL IN BIHAR
मिड डे मील चोरी (कॉसेप्ट फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 25, 2026 at 5:12 PM IST

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समस्तीपुर:बिहार के समस्तीपुर जिले से चोरों द्वारा बच्चों के भोजन पर बुरी नजर डाली गई है. यहां चोर बच्चों का निवाला चुरा कर ले गए हैं. दरअसल जिले के जिले के उजियारपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदौली में चोर विद्यालय का ताला तोड़कर मिड-डे-मील से जुड़ी सामग्री व अन्य सामान उठा ले गए. वहीं घटना के बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

चोरों ने की बच्चों के निवाले की चोरी: मिली जानकारी के अनुसार जिले के उजियारपुर प्रखंड स्थित रामचंद्रपुर अंधैल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदौली में चोरों ने बच्चों के निवाले की चोरी कर ली. शिक्षक जब विद्यालय पहुंचे तब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई. इसके बाद शिक्षकों ने उजियारपुर पुलिस को घटना की सूचना दी. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

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जानकारी मिलने पर सकते में ग्रामीण (ETV Bharat)

दो गैस सिलेंडर व अन्य सामग्री ले उड़े चोर: बताया जा रहा है कि चोरों की नजर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के खाने पर पड़ी है. चोरों ने स्कूल के एक कमरे मे रखे 23 बोरी चावल, 30 किलो दाल, 70 किलो चना, एक जार तेल और 19 किलो के दो गैस सिलेंडर सहित अन्य सामग्री पर अपना हाथ साफ किया है.

स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी: घटना की सूचना पर पंहुची पुलिस तफ्तीश में जुटी है, वहीं इस मामले मे स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. बच्चों के निवाले चोरी होने के मामले मे उजियारपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार के मुताबिक उन्हें स्कूल से मिड डे मिल का समान चोरी होने की सूचना मिली है. मौके पर पंहुच कर पुलिस टीम ने जांच शुरु कर दी है.

"मिड-डे-मिल चोरी की घटना की जानकारी मिली है, आसपास के लोगो से भी इसको लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही पुलिस अपराधियों को पकड़ कर उन्हें उचित सजा देगी." - अजीत कुमार, थाना प्रभारी

भूखे पेट स्कूल से वापस लौटे बच्चे: वहीं वैसे स्कूल से मिड-डे मिल का समान चोरी होने की सूचना पर बड़ी संख्या मे स्थानीय लोग व सम्बंधित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए. सभी में घटना को लेकर काफी आक्रोश है. मामले में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक के मुताबिक मध्याह्न भोजन का पूरा सामान चोरी होने के कारण, बच्चे भी भूखे हैं वे सभी भूखे पेट ही स्कूल से वापस लौटे.

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