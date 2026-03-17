स्कूल में चूल्हे पर पक रहा मध्यान्ह भोजन; प्रिंसिपल बोले- "बच्चे MDM से वंचित न हों, गैस चूल्हे और लकड़ी पर बन रहा खाना"
बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि जिले के सभी 2500 स्कूलों में एलपीजी गैस का कोई संकट नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:20 PM IST
गोरखपुर : एलपीजी गैस संकट का असर अब विद्यालयों की मध्यान्ह भोजन योजना पर दिखने लगा है. किसी भी स्थिति में योजना बाधित न हो, इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में एहतियात के तौर पर गैस और लकड़ी के चूल्हे दोनों पर भोजन तैयार किया जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने स्कूलों में जाकर वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की.
ईटीवी भारत की टीम गिरधारगंज कूड़ाघाट के प्राथमिक स्कूल पहुंची तो वहां गेट पर ताला बंद था. आवाज लगाने पर स्कूल के गेट पर ताला खुलवाया गया. इस दौरान प्रिंसिपल ममता तिवारी ने कहा कि "स्कूल में पढ़ाई के दौरान किसी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता. इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है."
ईटीवी भारत की टीम खोराबार प्राथमिक स्कूल पहुंची. इस दौरान टीम को स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली. इसके बाद टीम प्राथमिक स्कूल जंगल सिकरी पहुंची. इस दौरान स्कूल में बच्चे एमडीएम का भोजन करते दिखाई दिये. स्कूल में बच्चे बेंच पर बैठकर भोजन कर रहे थे.
स्कूल के प्रधानाचार्य अशोक नाथ ने बताया कि एलजी का संकट तो है लेकिन, हमारा स्टॉक न गड़बड़ हो और बच्चों को भोजन मिलता रहे, इसलिए हमारी रसोइया गैस और लकड़ी के चूल्हे दोनों पर भोजन पका रही हैं.
उन्होंने कहा कि एक योजना बनी है. विभागीय स्तर से जिला पूर्ति अधिकारी को कहा गया है कि अगर किसी स्कूल से एलपीजी के संकट की बात आती है तो उसका हर संभव निदान किया जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे में उम्मीद है कि कभी स्कूल में बच्चों को खाने का संकट एलपीजी गैस की कमी की वजह से नहीं आने पाएगी.
उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में 280 से अधिक बच्चे पंजीकृत हैं. 250 से अधिक बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं और भोजन करते हैं. उन्होंने कहा कि लकड़ी और गैस में लकड़ी महंगी पड़ रही है लेकिन, बच्चों को खाना देने के लिए यह सब व्यवस्था करनी पड़ती है.
रसोइया ने बताया कि चूल्हे पर खाना बनाने की आदत छूट चुकी है. इतनी बड़ी संख्या के बच्चों का खाना लकड़ी के चूल्हे बनाना आज के दौर में संभव ही नहीं हो पा रहा है.
बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि जिले के सभी 2500 स्कूलों में एलपीजी गैस का कोई संकट नहीं है. जिलाधिकारी ने इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी को साफ निर्देश दिए हैं. जिससे इस बात की उम्मीद कम है कि स्कूल में एमडीएम का खाना बनाने के लिए रसोई गैस की किल्लत होगी.
उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में कुछ संकट आया था लेकिन, अब विभागीय स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऐसी आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल निदान कराया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल को लगभग चार सिलेंडर महीने में आवश्यकता पड़ती है. उसके हिसाब से व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने स्कूल चलने के दौरान मीडिया के प्रवेश को जायज नहीं माना. उन्होंने कहा कि इससे बच्चे और स्कूल की व्यवस्था प्रभावित होती है, जो भी जानकारी है उनके स्तर से मीडियाकर्मी ले सकते हैं.
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