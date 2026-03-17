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स्कूल में चूल्हे पर पक रहा मध्यान्ह भोजन; प्रिंसिपल बोले- "बच्चे MDM से वंचित न हों, गैस चूल्हे और लकड़ी पर बन रहा खाना"

प्राथमिक स्कूल जंगल सिकरी ( Photo credit: ETV Bharat )