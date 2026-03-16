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रसोई गैस को लेकर हलचल के बीच मिड डे मील की व्यवस्था, ईटीवी भारत की पड़ताल

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

रांचीः झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ-साथ राजधानी रांची में भी इन दिनों रसोई गैस की उपलब्धता और कीमत को लेकर लोगों के बीच हलचल का माहौल है. हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे घबराएं नहीं और पैनिक की स्थिति से बचें. प्रशासन का कहना है कि गैस की आपूर्ति सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है. गैस एजेंसियों की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में किसी तरह की समस्या नहीं है.

इसी बीच शिक्षा विभाग ने भी मिड डे मील व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में मध्यान भोजन के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए. इसके लिए शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि बच्चों के भोजन पर किसी तरह का असर न पड़े.

मिड डे मील व्यवस्था को लेकर अधिकारियों का दावा है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है. इस संबंध में मिड डे मील व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा कि अब तक किसी भी स्कूल से गैस सिलेंडर को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है. उनके अनुसार सभी विद्यालयों में मध्यान भोजन का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है.

हालांकि जमीनी स्थिति को समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने रांची से दूर नगड़ी प्रखंड के एक गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया. यहां स्कूल में गैस सिलेंडर तो मौजूद है और मध्यान भोजन का निर्माण भी नियमित रूप से किया जा रहा है लेकिन व्यवस्था को लेकर कुछ चुनौतियां सामने आईं.

रसोई गैस की किल्लत के बीच मिड डे मील की व्यवस्था की पड़ताल. (ETV Bharat)

स्कूल की शिक्षिका सुचिता तिर्की ने बताया कि फिलहाल मिड डे मील बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उन्हें खुद सिलेंडर भरवाकर लाना पड़ा है. उन्होंने बताया कि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि संबंधित एजेंसी या विभाग की ओर से सिलेंडर स्कूल तक पहुंचा दिया जाता था. इस बार उन्हें खुद नगड़ी प्रखंड जाकर सिलेंडर भरवाना पड़ा और गांव के युवकों की मदद से उसे स्कूल तक लाना पड़ा.