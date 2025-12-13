ETV Bharat / state

सरगुजा मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र में माइक्रो ATM बंद, पिछले साल ही शुरू हुई थी सुविधा

10 हजार समिति स्तर पर ही मिल सकता है: सरगुजा के 5 जिलों में 153 समितियां हैं. इन सभी में माइक्रो ATM बांटे गए हैं. माइक्रो ATM की लिमिट प्रतिदिन 2 लाख है. नियम के मुताबिक 10 हजार रु प्रतिदिन समिति स्तर पर ही किसानों को बांटा जा सकता है. इस बार फिर धान खरीदी हो रही है तो हमने संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के धान खरीदी केंद्र में माइक्रो एटीएम की स्थित जानने की कोशिश की.

माइक्रो ATM से 10 हजार रु प्रतिदिन समिति स्तर पर ही किसानों को मिल सकता है.

सरगुजा: बीते वर्ष धान खरीदी केन्द्रों में माइक्रो एटीएम की सुविधा चालू की गई थी. ये नवाचार सरगुजा जिले के पेटला सहकारी बैंक ने सबसे पहले किया था. जिसके बाद जिले भर के धान खरीदी केन्द्रों में माइक्रो एटीएम लगाए गये थे. हालांकि इस बार संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के ही धान खरीदी केंद्र में ये माइक्रो ATM सुविधा बंद मिली.

ठंडे बस्ते में योजना: सरकारी योजनाओं का अक्सर ऐसा ही हाल होता है, शुरुआत में सब बढ़िया होता है लेकिन समय बीतने के बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है. कुछ ऐसी ही स्थिति माइक्रो एटीएम की देखी गई. संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में स्थित नमना कला धान खरीदी केंद्र में माइक्रो एटीएम बंद है. जबकि इसी केंद्र में तमाम बड़े नेताओं के धान भी बेचे जाते हैं.

इस सम्बन्ध में जब हमने समिति प्रभारी मुन्ना राम से बात की तो उन्होंने बताया कि माइक्रो एटीएम ख़राब हो गया है. बनाने के लिए दिए हैं, 6 तारीख तक चालू था लेकिन मशीन खराब होने से बंद है. जैसे ही वहां से मशीन बन कर आ जाएगी तो भुगतान चालू हो जायेगा.

पिछले साल ही शुरू हुई सुविधा इस बार बंद मिली

धान खरीदी के आंकड़े: जिला खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर तक करीब 3 लाख 53 हजार 393 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है. इस वर्ष जिले में 59076 किसान पंजीकृत हैं. जिन्हें 54 उपार्जन केंद्रों में धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. 5 दिसंबर 2025 की तारीख तक 760 किसानों ने समिति से और 315 किसानों ने तुंहर टोकन ऐप से कुल 1075 किसानों ने धान विक्रय के लिए कटाया.