ETV Bharat / state

एमएचयू–कोच्चि यूनिवर्सिटी समझौता: छात्रों को मिलेगी दोहरी डिग्री, खेती होगी हाईटेक, मौसम के अनुसार होंगे नए मॉडल

एमएचयू–कोच्चि यूनिवर्सिटी समझौता ( ETV Bharat )

करनाल: विकसित देशों की तर्ज पर भारत की खेती को आधुनिक, उन्नत और अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल के चार विद्यार्थियों ने जापान की कोच्चि यूनिवर्सिटी से बागवानी से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर भारत वापसी की है. इन तकनीकों के माध्यम से खेती को सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. इससे किसानों को फसल की वृद्धि, रोग, सिंचाई, नमी और तापमान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर उपलब्ध होंगी, जिससे खेती अधिक सटीक, सुरक्षित और लाभकारी बन सकेगी. जापान से भारत तक तकनीक का सेतु : इस बारे में एमएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुरेश मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि, "महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और जापान की कोच्चि यूनिवर्सिटी के बीच एक अहम शैक्षणिक समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एक-दूसरे के संस्थानों में अध्ययन करेंगे और उन्हें दोहरी डिग्री प्रदान की जाएगी. इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एमएचयू के विद्यार्थी जापान गए थे, जहां उन्होंने देखा कि बागवानी की खेती में तकनीक का किस तरह प्रभावी उपयोग किया जा रहा है." खेती होगी हाईटेक (ETV Bharat) भारतीय मौसम के अनुसार होंगे नए मॉडल: कुलपति प्रो. सुरेश मल्होत्रा ने आगे कहा कि, "जापान और भारत की जलवायु में बड़ा अंतर है. जापान की तकनीकों को सीधे अपनाने के बजाय, एमएचयू में इन पर गहन शोध किया जाएगा. नए प्रोटोकॉल और मॉड्यूल तैयार कर इन्हें भारतीय तापमान और परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाएगा, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके और खेती फायदे का सौदा बने."