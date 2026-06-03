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रसोई से रिसर्च तक... हल्दी, मेथी, सौंफ बनेंगी गेमचेंजर, मसालों से सेहत और प्रॉफिट का नया फॉर्मूला तैयार कर रहा MHU, खेती और हेल्थ दोनों को मिलेगा फायदा

करनाल का MHU औषधीय मसाला किस्में विकसित कर रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा.

Spice Crop Research MHU Karnal
रसोई से रिसर्च तक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 3, 2026 at 1:55 PM IST

4 Min Read
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करनाल: अब तक रसोई का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले भविष्य में सेहत सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा माध्यम बन सकते हैं. करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय (MHU) बीजीय मसाला फसलों की ऐसी उन्नत किस्में विकसित करने में जुटा है, जिनमें औषधीय गुण अधिक हों और जिनकी खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो. विश्वविद्यालय का यह शोध हरियाणा में फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि को नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है.

Spice Crop Research MHU Karnal
करनाल महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

स्वाद के साथ स्वास्थ्य पर फोकस: विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में बीजीय मसालों पर किया जा रहा शोध केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है. हमारा प्रयास ऐसी किस्में विकसित करना है जिनमें औषधीय तत्व अधिक मात्रा में हों, ताकि मसाले भोजन के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का भी मजबूत आधार बन सकें. हल्दी, मेथी, सौंफ और अजवाइन जैसी फसलों पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है."

Spice Crop Research MHU Karnal
मसालों के पौधे (ETV Bharat)

गेहूं-धान के विकल्प के रूप में उभर रहे मसाले: हरियाणा में लगातार गिरते भूजल स्तर के बीच मसाला फसलें किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती हैं. इस बारे में डॉ. मल्होत्रा ने कहा कि, "मसाला फसलें कम पानी और कम लागत में अच्छा उत्पादन देती हैं. यही कारण है कि फसल विविधीकरण की रणनीति में इन्हें प्रमुख स्थान दिया जा रहा है.इन फसलों से किसानों को आर्थिक लाभ के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी."

मसालों से सेहत और प्रॉफिट का नया फॉर्मूला तैयार कर रहा MHU (ETV Bharat)

मेथी और हल्दी की नई किस्मों पर बड़ा काम: विश्वविद्यालय ने कई मसाला फसलों की उन्नत किस्मों पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है. इस बारे में कुलपति ने कहा कि, "हमने ऐसी हल्दी की किस्म की पहचान की है जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक है और जो क्षेत्रीय जलवायु के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करती है. मेथी की नई किस्म में ट्रेगोनेलाइन तत्व की मात्रा अधिक पाई गई है, जिसे शुगर नियंत्रण में सहायक माना जाता है."

पाचन स्वास्थ्य के लिए सौंफ और अजवाइन पर शोध: डॉ. मल्होत्रा ने आगे कहा कि, "सिर्फ हल्दी और मेथी ही नहीं, बल्कि सौंफ और अजवाइन की नई किस्मों पर भी वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान है, सौंफ और अजवाइन की विकसित की जा रही किस्मों में वाष्पशील तेल की मात्रा बढ़ाने पर काम किया गया है, जिससे पाचन तंत्र को लाभ मिलने की संभावना बढ़ती है. इससे इन फसलों का बाजार मूल्य भी बढ़ सकता है."

हल्दी, मेथी, सौंफ बनेंगी गेमचेंजर (ETV Bharat)

प्राकृतिक और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा: कुलपति की मानें तो विश्वविद्यालय खेती को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है. जीवामृत, ब्रह्मास्त्र और अन्य प्राकृतिक इनपुट्स के उपयोग के साथ फलों, सब्जियों, मसालों और औषधीय पौधों को जोड़कर खेती के नए मॉडल विकसित किए जा रहे हैं.इससे किसानों को कम लागत वाली और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन प्रणाली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

14 नए बागवानी विज्ञान केंद्रों की तैयारी: डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने आगे बताया कि, "किसानों तक शोध और तकनीक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 14 नए बागवानी विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां स्थानीय जरूरतों के अनुसार शोध, प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी. इससे किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद मजबूत होगा."

जल्द किसानों तक पहुंचेगा उन्नत बीज: कुलपति डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने कहा कि, "नई किस्मों को किसानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है. सौंफ और मेथी की उन्नत किस्मों के बीज अगले सीजन में उपलब्ध कराने की तैयारी है, जबकि हल्दी की उन्नत किस्म को बीज श्रृंखला में शामिल करने में अभी कुछ और समय लगेगा. अगले एक से दो वर्षों में इन शोधों का लाभ बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचने लगेगा."

खेती और सेहत दोनों को मिलेगा फायदा: विशेषज्ञों का मानना है कि मसाला फसलों पर आधारित यह शोध हरियाणा में कृषि के नए अवसर पैदा करेगा. एक ओर किसानों को कम पानी और कम लागत में बेहतर आमदनी मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर उपभोक्ताओं को ऐसे मसाले उपलब्ध होंगे जिनमें स्वास्थ्यवर्धक गुण अधिक होंगे. यही वजह है कि MHU का यह प्रयास कृषि और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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