तींछाफाल में चल रही थी शराब पार्टी, पैर फिसलने से 1500 फीट गहरी खाई में गिरे 2 दोस्त, मौत
मध्य प्रदेश के महू में दर्दनाक हादसा, 1500 फीट गहरी खाई में गिरने से दो युवकों की मौत, तींछाफाल पर कर रहे थे शराब पार्टी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 11:31 AM IST
रिपोर्ट: तुषार कंचाल
महू: मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल तींछाफाल में पार्टी मनाने पहुंचे दो युवकों की 1500 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि, दोनों युवक खाई के किनारे बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे. इस दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गए. घटना शनिवार रात्रि करीब 3 से 4 बजे के बीच की है. घटना की जानकारी मृतकों के साथ पार्टी कर रहे दोस्त ने सिमरोल पुलिस को दी. सूचना पर सिमरोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु कर दी है.
तींछाफाल पर कर रहे थे शराब पार्टी
सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार, ''तींछाफाल पर पार्टी मना रहे दो युवक सुमित और अशोक पिता शंकरलाल इंदौर के रहने वाले थे. वह दोनों शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे तींछाफाल में पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया. और दोनों करीब 1500 फिट गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और युवकों को निकालने का कार्य शुरू किया गया.''
इंदौर के रहने वाले हैं दोनों मृतक
मृतक युवक सुमित इंदौर के विजयनगर में वाटर सप्लाई का काम करता था. वहीं, दूसरा युवक अशोक इंदौर जिले के गौतमपुरा का रहने वाला था. दोनों आपस में दोस्त थे और पार्टी करने सिमरोल स्थित तींछा फाल पहुंचे थे. जहां दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई. चूंकि खाई काफी गहरी थी, इसलिए पुलिस को मृतकों का रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत करना पड़ी.
पर्यटन क्षेत्र तिछाफाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. पूर्व में भी यहां कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोग अपनी जान गवा चुके हैं. पुलिस ने दोनों युवाओं के शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर अस्पताल भेज दिया है. वहीं अब पुलिस अलग-अलग बिंदुओं पर भी मामले की जांच कर रही है.