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काटे जाएंगे 1.40 लाख पेड़, महू-खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को मिली केंद्र की आखिरी मंजूरी

नई महू-खंडवा रेल लाइन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच की दूरी कम करेगी. पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिण भारत से कनेक्शन मजबूत होगा.

Mhow Khandwa gauge conversion 140000 trees to be felled
महू-खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को मिली केंद्र की आखिरी मंजूरी (ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 10, 2026 at 10:54 PM IST

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इंदौर (PTI): केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में रेलवे के महू-खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का रास्ता बनाने के लिए घने जंगलों से गुजरने वाले एक हिस्से में लगभग 1.40 लाख पेड़ों को काटने के लिए कुछ शर्तों के साथ आखिरी मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई मानसून के मौसम (जो आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर को खत्म होता है) के बाद शुरू होगी.

महू-खंडवा मीटर गेज लाइन को 156 km लंबी ब्रॉड गेज में बदला जायेगा

रेलवे के इस जरूरी प्रोजेक्ट के तहत, महू-खंडवा मीटर गेज लाइन को 156 km लंबी ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है. डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि "गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए इंदौर और खरगोन जिलों के जंगल वाले इलाकों में लगभग 1.40 लाख पेड़ काटे जाएंगे." DFO के मुताबिक, इसमें इंदौर जिले के लगभग 1.24 लाख पेड़ शामिल हैं. उन्होंने बताया, "हमें पेड़ काटने के लिए केंद्र सरकार से आखिरी इजाज़त मिल गई है. हालांकि, पेड़ काटना अक्टूबर में शुरू होगा, मानसून का मौसम खत्म होने के बाद."

ग्रीन रेलवे कॉरिडोर मैनेजमेंट प्लान लागू करने की शर्त

लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि जिन जंगल के इलाकों में गेज बदलने का काम शुरू होगा, वहां पेड़ उसी क्रम में काटे जाएंगे और इसके लिए रेलवे और राज्य का वन विभाग मिलकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं. DFO ने बताया कि वन विभाग ने महू-खंडवा प्रोजेक्ट के लिए "ग्रीन रेलवे कॉरिडोर मैनेजमेंट प्लान" लागू करने की शर्त रखी है. इस शर्त के तहत, रेलवे को पटरियों के किनारे देसी पेड़ लगाने होंगे और प्रोजेक्ट एरिया के अंदर और आसपास खाली ज़मीन पर भी पेड़ लगाने होंगे. साथ ही, रेलवे को पटरियों के पास बारिश के पानी को जमा करने के लिए स्ट्रक्चर बनाने होंगे और प्रोजेक्ट के काम में एनर्जी बचाने वाले तरीके अपनाना होगा.

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सिंह ने कहा, "ग्रीन रेलवे कॉरिडोर मैनेजमेंट प्लान लागू करने से पर्यावरण को बचाने और जंगली जानवरों के लिए अच्छा माहौल बनाने में मदद मिलेगी." ग्रीन कॉरिडोर मैनेजमेंट प्लान को रेलवे फंड करेगा और वन विभाग इसकी निगरानी करेगा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों की कटाई से वाइल्डलाइफ, मिट्टी और नमी पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करने के लिए एक प्लान बनाया है. अधिकारियों के मुताबिक, गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का महू-सनावद सेक्शन इंदौर में 404 हेक्टेयर और खरगोन जिले में 46 हेक्टेयर जंगल पर असर डाल रहा है. पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, इससे दोगुने एरिया में पेड़ लगाए जाएंगे.

इंदौर जिले में पेड़ लगाने के लिए कम ज़मीन है, इसलिए धार और झाबुआ जिलों के फॉरेस्ट डिवीजन में कुल 916 हेक्टेयर ज़मीन पर पेड़ लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हर हेक्टेयर में 1,000 पौधे होंगे. महू-खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट में 156 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन बिछाई जानी है. देश की आज़ादी से पहले बिछाई गई लाइन की लंबाई 118 km थी. अधिकारियों ने कहा कि गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट 2030 है.

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