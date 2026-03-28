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बच्चे को कार में छोड़ दूसरा वाहन सुधारने लगा मैकेनिक पिता, आग लगने से जिंदा जला मासूम

महू में सड़क किनारे खड़ी कार बनी आग का गोला, वाहन में मौजूद 4 साल के बच्चे की मौत, देखता रह गया पिता.

MHOW fire ACCIDENT
महू में जलकर 4 साल के बच्चे की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
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महू: मध्य प्रदेश के महू में एक कार में भीषण आग लग गई. आगजनी में एक चार साल के बच्चे की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना सिमरोल थाना क्षेत्र में इंदौर खंडवा रोड पर सेल सिटी के समीप हुई. यहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई. हादसे में एक बच्चा बुरी तरह जल गया, जिससे उसकी जान चली गई. आग लगने की सूचना मिलते ही सिमरोल पुलिस मौके पर पहुंची.

बच्चे को कार में छोड़ दूसरा वाहन ठीक करने लगे पिता
सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री के अनुसार, ''इंदौर खंडवा रोड पर सेल सिटी के समीप सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई थी. आग लगने से कार में मौजूद बच्चे चिराग की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि, बच्चे का पिता संजय पेशे से मैकेनिक है. वह कार से अपने साथ बेटे को लेकर एक अन्य वाहन सुधारने के लिए मौके पर पहुंचे थे. बच्चे के पिता द्वारा दूसरी गाड़ी को सुधारा जा रहा था. इस दौरान बच्चा अकेला कार में मौजूद था.

महू में सड़क किनारे खड़ी कार बनी आग का गोला (ETV Bharat)

इसी दौरान अचानक कार में आग गई. देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई. जिसके चलते कार में मौजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका. पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है. आग लगने का कारण संभवत शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.''

4 साल के बच्चे की जलकर मौत
स्थानीय लोगों के अनुसार कार सड़क के किनारे खड़ी थी जिसमें अचानक आग लग गई. आग बुझाने के लिए बेहद प्रयास किए गए. इस दौरान कार में मौजूद बच्चे की जलने से मौत हो गई. सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है. वही जांच के बाद बच्चे का शव इंदौर जिला अस्पताल भेजा गया. प्रारंभिक तौर पर कार में शार्ट सर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है. दरअसल गर्मी के दिनों में गाड़ियों में अचानक शॉर्ट सर्किट होने और इंजन के गर्म होने के चलते आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं.

Last Updated : March 28, 2026 at 3:36 PM IST

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