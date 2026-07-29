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जंगल युद्ध के आर्किटेक्ट ब्रिगेडियर बसंत कुमार पंवार का निधन, 1971 के युद्ध में थी बड़ी भूमिका

ब्रिगेडियर बसंत कुमार पंवार का जन्म 3 मार्च, 1949 को इंदौर में हुआ था. उन्हें दिसंबर 1969 में मराठा लाइट इन्फैंट्री (1 MLI) की पहली बटालियन में कमीशन मिला था. 1971 की लड़ाई के दौरान, 95 माउंटेन ब्रिगेड के अंडर काम करते हुए, उन्होंने कमालपुर और बख्शीगंज में दुश्मन के ठिकानों पर रेड को लीड किया, बाद में ऐतिहासिक तंगेल पैराड्रॉप के दौरान एक मुख्य लिंक ऑफिसर के तौर पर काम किया.

एक युवा ऑफिसर जो 1971 के युद्ध के दौरान क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन का हिस्सा थे, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों के साथ घात लगाकर हमला करने वालों को लीड किया और ढाका की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाई. पंवार ने इंडियन आर्मी और मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में देश की रक्षा के लिए पांच दशकों से ज़्यादा समय तक काम किया.

महू (इंदौर): 1971 के भारत-पाक युद्ध के सम्मानित सैनिक और माओवादी विद्रोह के खिलाफ देश के मॉडर्न जंगल युद्ध के आर्किटेक्ट ब्रिगेडियर बसंत कुमार पंवार (रिटायर्ड) का महू में निधन हो गया. उनके परिवार ने बुधवार को यह जानकारी दी है. 77 साल के पंवार के परिवार में उनकी मां देविका पंवार और दो बेटे हैं, जो अभी आर्मी में सेवा दे रहे हैं.

अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित

36 साल के शानदार मिलिट्री करियर में उन्होंने 1 MLI को कमांड किया और मिजोरम के वैरेंगटे में आर्मी के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल (CIJWS) के कमांडेंट के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने 2004 में पहले इंडो-US एक्सरसाइज 'युद्ध अभ्यास' को ओवरसी किया. उन्हें बेहतरीन सर्विस के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) से सम्मानित किया गया.

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया था

आर्मी से रिटायरमेंट के बाद, ब्रिगेडियर पंवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया था. अगस्त 2005 में उन्होंने नॉर्थ बस्तर के कांकेर में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज (CTJWC) शुरू किया. अपने मशहूर नारे "गुरिल्ला से गुरिल्ला की तरह लड़ो" से गाइड होकर उन्होंने 18 साल तक कॉलेज को डायरेक्ट किया, जिसमें राज्य पुलिस फोर्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री यूनिट्स के 37,000 से ज़्यादा जवानों को नक्सली हिंसा से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई.

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ब्रिगेडियर पंवार (रिटायर्ड) की खबर पर दुख जताया और 'काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज' (कांकेर) में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर उनके रोल को याद किया. उन्होंने कहा, "हमारे सैनिकों को जंगल वॉरफेयर में काबिल बनाने और इस तरह सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत बनाने में उनका ऐतिहासिक योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. उनका जाना राज्य और देश के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती."

छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर पंवार के रोल को याद किया और कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में उनकी हिम्मत, लीडरशिप और देश की सेवा हमेशा एक इंस्पिरेशन बनी रहेगी. पोस्ट में कहा गया, "छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है."