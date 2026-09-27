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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का नया खेल, पुलिस वर्दी और वीडियो कॉल से घबराएं नहीं, फौरन करें ये काम

शिमला: साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर धोखाधड़ी का नया तरीका अपना लिया है. ठग खुद को पुलिस, CBI, ED, RBI, कस्टम विभाग या कूरियर कंपनी का अधिकारी बताकर फोन और वीडियो कॉल करते हैं. इसके बाद फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने, गिरफ्तारी और जेल भेजने की धमकी देकर पीड़ित से पैसे की मांग की जाती है.

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने लोगों को ऐसे साइबर अपराधों से सतर्क रहने की अपील की है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं साइबर अपराध जांच अधिकारी नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि, "डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती. आमलोगों से अपील है कि ऐसी किसी भी कॉल पर घबराने के बजाय तुरंत कॉल काटें और संबंधित विभाग से स्वतंत्र रूप से जानकारी की पुष्टि करें."

साइबर अपराध जांच अधिकारी नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि, साइबर ठग शुरुआत में दावा करते हैं कि किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार, बैंक खाता या कोई पार्सल आपराधिक मामले से जुड़ा है. इसके बाद कॉल को किसी कथित वरिष्ठ पुलिस या सरकारी अधिकारी से जोड़ दिया जाता है. ठग विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस की वर्दी, सरकारी लोगो, फर्जी FIR, पहचान पत्र, अदालत के दस्तावेज और पुलिस स्टेशन जैसी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हैं. पीड़ित को गिरफ्तारी, तलाशी या जेल भेजने की धमकी देकर मानसिक दबाव में लिया जाता है. कई मामलों में पीड़ित को वीडियो कॉल पर लगातार जुड़े रहने और परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं करने के लिए कहा जाता है. इसके बाद जांच, सत्यापन, सुरक्षा राशि या गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए जाते हैं."

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का नया खेल (ETV Bharat GFX)

'डर ही ठगों का सबसे बड़ा हथियार'

नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि, "ऐसे मामलों में ठग जानबूझकर ऐसी आपात स्थिति पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति घबराकर सही निर्णय नहीं ले पाता. उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी, सरकारी लोगो, पहचान पत्र या वीडियो कॉल पर दिखाई देने वाली बैकग्राउंड यह साबित नहीं करती कि सामने वाला व्यक्ति सही में सरकारी अधिकारी है. उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंसी के नाम पर फोन या वीडियो कॉल के जरिए गिरफ्तारी की धमकी मिलने पर पैसे ट्रांसफर न करें. OTP, PIN, पासवर्ड और बैंक से संबंधित कोई भी गोपनीय जानकारी भी साझा न करें."

अनजान कॉल आने पर क्या न करें? (ETV Bharat GFX)

ठगी होने पर हर एक मिनट महत्वपूर्ण

पुलिस के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति से साइबर ठगी हो चुकी है और पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो उसे फौरन 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए. इसके साथ ही अपने बैंक या संबंधित वित्तीय संस्था को तत्काल सूचना देनी चाहिए. ऑनलाइन शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal पर भी दर्ज की जा सकती है. जांच में मदद के लिए पीड़ित को ठग का फोन नंबर, कॉल डिटेल, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सऐप मैसेज, वीडियो कॉल से संबंधित जानकारी और बैंक लेन-देन के रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए.

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कॉल आए तो क्या करें?

नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कॉल आए तो घबराएं नहीं और ठग के निर्देशों का पालन न करें. संदिग्ध फोन या वीडियो कॉल तुरंत काट दें. संबंधित पुलिस थाने या सरकारी एजेंसी से आधिकारिक नंबर पर स्वतंत्र रूप से संपर्क कर वेरिफिकेशन करें. परिवार के सदस्य या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तत्काल इसकी जानकारी दें. OTP, PIN, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या अन्य वित्तीय जानकारी साझा बिल्कुल भी न करें. पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो तत्काल 1930 पर इसकी शिकायत करें. इसके साथ ही cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही सभी स्क्रीनशॉट, फोन नंबर, मैसेज और बैंक ट्रांजेक्शन की जानकारी सुरक्षित रखें.

'वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी पहचान का प्रमाण नहीं'

पुलिस ने लोगों को याद रखने की सलाह दी है कि वीडियो कॉल पर होना गिरफ्तारी नहीं है और स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पुलिस की वर्दी पहचान का प्रमाण नहीं है. किसी वास्तविक अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी रोकने या जांच से बचाने के नाम पर पैसे मांगना साइबर ठगी का संकेत हो सकता है. डरें नहीं, पैसे न दें और कॉल काट कर वेरिफिकेशन कर और तुरंत शिकायत दर्ज कराएं.

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