MGSU बीकानेर के नए कुलपति ने कहा- 4 नए प्रोफेशनल कोर्स होंगे शुरू, शोध प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
प्रो. बिश्नोई ने कहा-संबद्ध महाविद्यालयों का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे संबद्धता से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा.
Published : October 1, 2026 at 9:04 PM IST
बीकानेर: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (MGSU) के नव नियुक्त कुलगुरु प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कहा- उनका फोकस शैक्षणिक गुणवत्ता, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, शोध विस्तार, डिजिटल सुविधाओं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर रहेगा. बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप एमएससी डाटा साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मनोविज्ञान और सर्टिफिकेट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे चार नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. इनके विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, वहीं अंग्रेजी विभाग के जरिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ होंगे.
छात्रों को मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान: कुलगुरु ने बताया कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए UGC के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना शुरू की जाएगी. जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सकों, उद्योग विशेषज्ञों और पेशेवरों की शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी.
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शोध प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन: कुलगुरु प्रो. बिश्नोई ने बताया कि शोध को बढ़ावा देने के लिए नए शोधार्थियों के पंजीयन से लेकर उपाधि तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है. इससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी. NEP-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है. विद्यार्थियों को पहले से एकीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अध्ययन के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकें.
घर बैठे SWAYAM से लें सर्टिफिकेट, चैटबॉट देगा हर सवाल का जवाब: प्रो. बिश्नोई ने बताया कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को SWAYAM पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीयन के लिए प्रेरित करेगा. इससे वे घर बैठे विभिन्न निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे और नियमित अध्ययन के साथ अतिरिक्त विषयों व कौशल में दक्षता हासिल कर पाएंगे. कार्मिकों की कमी को दूर करने और कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन विद्यार्थी शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किया जाएगा. यहां विद्यार्थी अपनी समस्याएं दर्ज कर समयबद्ध निराकरण पा सकेंगे. साथ ही विश्वविद्यालय का अपना चैटबॉट भी तैयार करवाया जा रहा है, विद्यार्थी टेक्स्ट अथवा आवाज के माध्यम से संवाद कर अपने सवालों के जवाब तुरंत प्राप्त कर सकेंगे.
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छात्रों को मिलेगा ई-लाइब्रेरी का लाभ, दस्तावेज होंगे डिजिलॉकर पर: प्रो. बिश्नोई ने बताया- संबद्ध महाविद्यालयों का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे संबद्धता से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा. विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज निर्धारित समय पर डिजिलॉकर पर अपलोड किए जाएंगे. केंद्रीय पुस्तकालय के ई-रिसोर्सेज को संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वे अपने महाविद्यालय में रहते हुए गुणवत्तापूर्ण संसाधनों का लाभ उठा सकें.
शुरू होंगे नए व्यावसायिक कोर्स: कुलगुरु ने बताया- विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के साथ विद्यार्थियों के लिए विशेषज्ञों के रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे. शिक्षकों की उपलब्धियों व प्रकाशनों का एक्सपर्ट डाटाबेस तैयार होगा. परिसर में MBA, MCA, BCA, BBA, M.Ed, M.P.Ed, BA-B.Ed ITEP, B.Sc. Data Science, B.Sc. Clinical Psychology, B.Pharma और B.Sc Nursing जैसे नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए AICTE, PCI और NCTE से मान्यता की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
भरे जाएंगे खाली पद, दिसंबर 2026 में होगा दीक्षांत समारोह: प्रो. बिश्नोई ने कहा- आगामी समय में रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर चयन व पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू किए जाएंगे. कुलसचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि दिसंबर 2026 में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में परीक्षा वर्ष 2025 के लगभग 1.27 लाख विद्यार्थियों और 136 विद्या-वाचस्पति उपाधियां प्रदान की जाएंगी, साथ ही परिसर में जैव विविधता संरक्षण पर भी कार्य होगा.
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