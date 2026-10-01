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MGSU बीकानेर के नए कुलपति ने कहा- 4 नए प्रोफेशनल कोर्स होंगे शुरू, शोध प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन

MGSU के नव नियुक्त कुलगुरु प्रो. नरसी राम बिश्नोई ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (MGSU) के नव नियुक्त कुलगुरु प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कहा- उनका फोकस शैक्षणिक गुणवत्ता, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, शोध विस्तार, डिजिटल सुविधाओं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर रहेगा. बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप एमएससी डाटा साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मनोविज्ञान और सर्टिफिकेट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे चार नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं. इनके विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, वहीं अंग्रेजी विभाग के जरिए विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी प्रारंभ होंगे.