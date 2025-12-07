ग्रामीण विकास मंत्री के आवास घेरने रांची पहुचेंगे राज्यभर के मनरेगाकर्मी! जानिए, क्या है मुख्य मांगें
रांची में मनरेगाकर्मी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के आवास का घेराव करेंगे.
December 7, 2025
रांची: झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 08 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. राज्य के अलग-अलग जिलों से रांची आकर मनरेगाकर्मी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के आवास का घेराव करेंगे. इस दौरान मनरेगाकार्मियों ने धरना-प्रदर्शन की भी योजना बना रखी है.
संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने बताया कि सोमवार को मंत्री आवास घेरो कार्यक्रम में राज्य भर के BPO, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कम्पूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक शामिल होंगे.
झारखंड में 5000 हैं मनरेगाकर्मी
झारखंड में लगभग 5000 मनरेगा कर्मी 18 वर्षों से अपनी सेवा ग्रामीण विकास विभाग के तहत सुदूर क्षेत्र के पंचायतों में देते आ रहे हैं. जॉन पीटर बागे ने बताया कि राज्य के मनरेगाकर्मियों को काम के बदले में मनरेगा मद के 4% प्रतिशत प्रशासनिक मद से मानदेय भुगतान किया जाता है. इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अतिरिक्त लाभ कर्मियों को नहीं दिया जाता है यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है.
उन्होंने कहा कि राज्य के मनरेगाकर्मी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हड़ताल, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते आ रहे हैं. लेकिन अब तक किसी भी सरकार के द्वारा मनरेगाकर्मियों के हितों के समाधान के लिए उचित पहल नहीं की गयी. जिससे राज्य के समस्त मनरेगा कर्मियों में काफी आक्रोश है.
राज्य के मनरेगाकर्मियों की मुख्य मांगें
- ग्रेड पे, मनरेगा कोषांग में कार्यरत कर्मियों के तर्ज पर समस्त मनरेगाकर्मियों को ग्रेड पे दिया जाए. (जिसमें झारखंड सरकार के वित्त विभाग का संकल्प जारी हैं).
- सामाजिक सुरक्षा, दिन प्रतिदिन मनरेगा कर्मियों की मृत्यु हो रही हैं अभी तक सैकड़ों मनरेगाकर्मी काल के गाल में समा गए हैं, अधिकतर कर्मी सड़क दुर्घटना, ब्रेन हेमरेज या डिप्रेशन में आकर खुदकुशी से मृत्यु हो चुकी हैं. आश्रित को सरकार की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं मिलती है.
- स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले. मनरेगा कर्मी आर्थिक समस्याओं के कारण अपना और अपने परिवार का उचित इलाज नहीं कर पाते हैं. कर्मचारी राज्य बीमा (Employee State Insurance - ESI) योजना का लाभ मिलना चाहिए.
- सेवा सुरक्षा नीति बनाई जाए, मध्य प्रदेश शासन की तर्ज पर मनरेगाकर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा नीति बनाई जाए. जिसमें निलंबन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हों, निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाए. आरोपित कर्मी को अपना पक्ष रखने का उचित और युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाए.
- बर्खास्तगी मामलों में अपीलीय प्राधिकार, बर्खास्त मनरेगा कर्मियों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार के संबंध में सरकार उचित कदम उठाए ताकि मनरेगाकर्मियों को न्याय मिल सके.
03 दिसंबर की बैठक में एजेंडा प्रस्तावित है कि अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर मनरेगा आयुक्त को अधिकृत किया जाए. इस निर्णय से दूरस्थ क्षेत्रों के मनरेगा कर्मियों को काफी परेशानी होगी, अतः प्रथम अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को ही रहने दिया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर मामलों की सुनवाई सुनिश्चित हो सके तथा मनरेगाकर्मियों को समय न्याय मिल सके.
