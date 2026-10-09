01 से 20 नवंबर तक मनरेगा काम पर लगेगा विराम; धान की कटाई और गेहूं की बुआई में आसानी
शासन की ओर से इससे पहले 22 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना में कार्यों के निलंबन की अवधि निर्धारित की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 2:33 PM IST
अलीगढ़: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के कार्यों पर 20 दिनों का विराम रहेगा. शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण योजना के तहत कार्यों के निलंबन की अवधि में संशोधन किया है.
कमिश्नर अलीगढ़ मंडल ओपी आर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-6 की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना में कृषि गतिविधियों के चरम मौसम को देखते हुए पूर्व निर्धारित कार्य-निलंबन अवधि में संशोधन किया गया है. इसका उद्देश्य धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध कराना है.
शासन की ओर से इससे पहले 22 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना में कार्यों के निलंबन की अवधि निर्धारित की गई थी. अब उसके दूसरे चरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हुए धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के सीजन के लिए 1 से 20 नवंबर तक कुल 20 दिनों की कार्य-निलंबन अवधि तय की गई है.
इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत नए कार्यों का संचालन नहीं किया जाएगा. व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों की कमी न हो और किसानों को धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के दौरान पर्याप्त मजदूर मिल सकें. इससे कृषि कार्य समय पर पूरा कराने में मदद मिलने की उम्मीद है.
अलीगढ़ कमिश्नर ने बताया कि पूर्व अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान और शर्तें यथावत रहेंगी. उन्होंने अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों के संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि कृषि कार्यों के इस महत्वपूर्ण दौर में ग्रामीण श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे.
यह भी पढ़ें: चीन-पाक सीमा पर गरजेंगे भारतीय जवान, पैरों में होगा कानपुर का फौलाद, इटली की कम्पनी भी रह गई दंग