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01 से 20 नवंबर तक मनरेगा काम पर लगेगा विराम; धान की कटाई और गेहूं की बुआई में आसानी

01 से 20 नवंबर तक मनरेगा काम पर लगेगा विराम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के सीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के कार्यों पर 20 दिनों का विराम रहेगा. शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण योजना के तहत कार्यों के निलंबन की अवधि में संशोधन किया है.

कमिश्नर अलीगढ़ मंडल ओपी आर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-6 की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना में कृषि गतिविधियों के चरम मौसम को देखते हुए पूर्व निर्धारित कार्य-निलंबन अवधि में संशोधन किया गया है. इसका उद्देश्य धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध कराना है.