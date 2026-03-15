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मोबाइल की रोशनी में अधिकारी खोजते रहे तालाब और बांध, RTI से बिहार मनरेगा की गड़बड़ी उजागर

37 में केवल 7 पोखर मिले : शिकायतकर्ता मनोज मेहता ने बताया कि अलीगंज प्रखंड के मानपुर मौजा स्थित उरवा पहाड़ के आसपास 37 तालाब और 10 बांध का निर्माण मनरेगा योजना से दिखाया गया है. लेकिन जब वास्तविक स्थिति की जांच की गई तो 37 में से केवल 7 तालाब ही धरातल पर मिले. वहीं 10 बांध में से एक भी बांध मौके पर नहीं मिला. इसके बावजूद सरकारी रिपोर्ट में सभी कार्य पूर्ण बताया गया है.

धरातल पर नहीं दिखा काम : मामला जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज अलीगंज का है. यहां मानपुर मौजा गांव और आसपास के इलाके में मनरेगा के तहत तालाब खुदाई और बांध निर्माण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप है. कागजों में सभी कार्य पूर्ण दिखाए गए हैं, जबकि जांच के दौरान कई जगह काम धरातल पर नहीं मिला. कुछ जगह आधा-अधूरा काम दिखा तो कई जगह निर्माण केवल कागजों तक ही सीमित पाया गया.

मोबाइल की रोशनी में खोजते रहे पोखर और बांध : जांच के दौरान स्थिति यह रही कि शाम ढलने के बाद भी अधिकारी मोबाइल की रोशनी में मनरेगा योजना के तहत बने पोखर और बांध की तलाश करते दिखे. मौके पर मौजूद ईटीवी भारत ने जब अधिकारियों से सवाल किया कि कागज पर बने 37 पोखर और 10 बांध में से क्या मिला, तो अधिकारी कैमरे से बचते हुए मुंह छिपाकर वहां से निकल गए. उन्होंने केवल इतना कहा कि जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपेंगे और फिलहाल मीडिया को कुछ नहीं बता सकते.

जमुई : बिहार के जमुई में कथित मनरेगा महाघोटाले को लेकर ईटीवी भारत पर प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की टीम जांच के लिए पटना से जमुई पहुंची. टीम के साथ विभाग के स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने दिन के उजाले से लेकर देर शाम अंधेरा होने तक कागज पर बने 37 पोखर और 10 बांध की तलाश की. श्मशान, जंगल, पहाड़, गांव की गलियों, बहियार और खेतों में अधिकारी कागज हाथ में लेकर योजना के तहत बने कार्यों को खोजते रहे.

''अलीगंज प्रखंड के मानपूर मौजा के 'उरवा पहाड़' के आसपास इलाके में 37 तलाब खुदाई और 10 बांध जिसका निर्माण मनरेगा योजना के तहत दिखाया गया है, काम कागज पर ही कर दिया गया है, जब रिपोर्ट के अनुसार जहां - जहां निर्माण की बात बताई गई है वहां अमूक-अमूक स्थान पर धरातल पर 37 में से 7 तालाब का निर्माण ही किया गया और 10 बांध में से एक भी बांध नहीं मिला, जबकि रिपोर्ट के अनुसार कार्य पूर्ण दिखाया गया है.''- मनोज मेहता, शिकायतकर्ता

ग्रामीणों के साथ पूरे पंचायत में खोजते रहे अधिकारी : पटना से पहुंची बिहार ग्रामीण विकास सोसायटी की टीम में अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी अतुल पांडेय, डीपीओ नीरज कुमार, टीओ राकेश कुमार, जेई निरंजन कुमार सिंह और पीटीए मंतोष कुमार शामिल थे. जांच के दौरान शिकायतकर्ता मनोज मेहता, वर्तमान मुखिया, मुखिया प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे. सभी लोग पूरे पंचायत में घूम-घूमकर पोखर और बांध की तलाश करते रहे.

मनरेगा से बना पोखर और बांध खोजते अधिकारी (ETV Bharat)

कैमरा छीनने और धक्का देने का आरोप : जांच के बाद जब अधिकारियों से पूछा गया कि क्या मिला और क्या नहीं, तो वे सवालों से बचते हुए वहां से निकल गए. इस दौरान अधिकारियों के साथ चल रहे एक मीडियाकर्मी का मोबाइल कैमरा छीनने का प्रयास करने और धक्का देने का भी आरोप लगा. इसके बाद सभी अधिकारी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए.

पहले भी हुई थी शिकायत : शिकायतकर्ता मनोज मेहता का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पहले भी तत्कालीन जिलाधिकारी, डीडीसी, प्रधान सचिव और केंद्र सरकार के सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की थी. आरोप है कि पहले डीपीओ जांच के लिए आए थे, लेकिन शिकायतकर्ता या ग्रामीणों को सूचना दिए बिना ही खानापूर्ति कर लौट गए.

पोखर और बांध ढूंढ रहे अधिकारी (ETV Bharat)

आरटीआई में मिला जवाब : मनोज मेहता ने बताया कि जब आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई तो जवाब मिला कि 37 तालाब और 10 बांध का निर्माण पूरा हो चुका है. जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्थानों पर निर्माण दिखाया गया है, वहां धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है.

गलत रिपोर्ट हुई तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी : शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर जांच में खानापूर्ति की गई और गलत रिपोर्ट दी गई तो वे मामले को केंद्र सरकार और प्रधान सचिव तक ले जाएंगे. जरूरत पड़ी तो इस मामले को हाईकोर्ट तक भी ले जाया जाएगा.

आरटीआई से खुला मामला : आरटीआई से सामने आए खुलासे के बाद जब मामला मीडिया में उठा तो जांच के लिए पटना से टीम जमुई पहुंची. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो पाएगी.

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