मनरेगा संग्राम: संभावित प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस पर कांग्रेस रखेगी नजर, खरे उतरे, तो मिलेगा पंचायत राज चुनाव में मौका
पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस 28 जनवरी को जयपुर में पंचायत राज सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित करेगी.
Published : January 20, 2026 at 3:21 PM IST
जयपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलने, इसमें किए गए बदलावों और खामियों को गिनाने के लिए कांग्रेस 29 जनवरी तक सभी जिलों में ग्राम चौपाल आयोजित कर रही है. इसके लिए पार्टी के स्थानीय स्तर पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा ग्राम चौपाल और गांवों में मनरेगा संग्राम को पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके जरिए कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखेगी, जो मनरेगा संग्राम में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे. पार्टी ने अपने पंचायती राज संगठन को स्थानीय सरकारों में पार्टी के भावी और संभावित प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस पर नजर रखने का जिम्मा दिया है. जो नेता इस दौरान प्रभावशाली तरीके से मुद्दे उठाएंगे और अपनी बात ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे, उन्हें पंचायत राज चुनाव में मौका दिया जाएगा.
पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सी बी यादव का कहना है कि मनरेगा बचाने के लिए मनरेगा संग्राम गांवों में चल रहा है. इसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि वो किस प्रकार से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक वीबी राम जी एक्ट की खामियां पहुंचाते हैं. इस आधार पर उनके कामकाज और परफॉर्मेंस पर भी नजर रखी जा रही है. उसी के आधार पर हम उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे कि उक्त कार्यकर्ता और नेता पंचायत राज में सरपंच, प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है. यादव का कहना है कि मनरेगा संग्राम के दौरान पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को जनता से सीधे संवाद करने और उनसे जुड़ने और लीडरशिप मजबूत करने का भी मौका मिल रहा है.
पढ़ें: मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने किया गांवों का रुख, 29 जनवरी तक लगाएगी ग्राम चौपाल
28 को पंचायत राज सशक्तिकरण सम्मेलन: सीबी यादव ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में स्थानीय सरकारों के जनप्रतिनिधि अभी से ही किस प्रकार से पंचायत राज को मजबूत करने के लिए क्या भूमिका अदा कर सकते हैं. इसके लिए पार्टी की ओर से 28 जनवरी को जयपुर के बिड़ला सभागार में पंचायत राज सशक्तिकरण सम्मेलन होगा. जिसमें पार्टी के मौजूदा स्थानीय सरकारों के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनील पवार सहित कई अन्य नेता भी शामिल होंगे. यादव ने कहा कि अभी मनरेगा संग्राम चल रहा है. इसमें जुड़कर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किस प्रकार अपनी लीडरशिप को उभार सकते हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा.
पढ़ें: मनरेगा बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर, 45 दिन के संग्राम की घोषणा
सम्मेलन में इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा: यादव ने कहा कि पंचायत राज सशक्तिकरण सम्मेलन में 73वें और 74 वें संविधान संशोधन, पंचायत राज चुनाव में लागू दो बच्चे और शिक्षा के नियम सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि नई लीडरशिप तैयार करने के लिए पंचायत राज संगठन की ओर से पूरे राजस्थान में अब तक 26 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं. जिसमें हम वैचारिक तौर पर कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं. यादव ने कहा कि मनरेगा को बचाने के लिए चल रहे मनरेगा संग्राम में पार्टी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को झोंक रही है जिससे कि उन्हें बेहतर काम करने का मौका मिले और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम आगामी पंचायत राज के चुनाव में उन्हें पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अनुशंसा रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे.