मनरेगा खत्म, जी राम जी शुरू: नाम बदला या नीति भी बदली? छत्तीसगढ़ पर कितना पड़ेगा असर

देवलाल ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा बल्कि मनरेगा के तहत और ज्यादा काम होगा. 100 की जगह 52 दिन का रोजगार एवरेज मिलने पर देवलाल ठाकुर ने कहा कि एक टारगेट निर्धारित किया गया है. जहां काम की आवश्यकता होती है, वहां इसके तहत रोजगार दिया जाता है. जहां जैसी काम के अनुसार मांग आएगी, उसी के मुताबिक कार्ययोजना बनाई जाती है और उसी अनुसार रोजगार दिया जाता है. जब खेती किसानी का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद खाली समय में यह रोजगार दिया जाता है. उसके अनुसार ही काम आवंटित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि नाम से किसी को रोजगार नहीं मिलता है. काम करने से ही रोजगार मिलता है. नाम बदलने से योजना नहीं बदलती. यदि आरएसएस और भाजपा अपनी विचारधारा से काम करती है, तो हम अपने जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नाम से इस योजना का नाम रखते हैं. लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कि किसी का नाम इसमें आए.

पहले मनरेगा में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी. अब इसे 60:40 के अनुपात में कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. इससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण मजदूरों, किसानों और मनरेगाकर्मियों को सीधा नुकसान होगा- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार शुरू से ही मनरेगा विरोधी रही है. मनरेगा गांव गांव में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देती थी और काम न मिलने पर भत्ता लेने का अधिकार भी था. नाम बदलने के साथ ही मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, रोजगार की गारंटी भी कमजोर कर दी गई है.कांग्रेस ने इसे भाजपा-आरएसएस की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और उनकी ग्राम स्वराज की सोच का अपमान बताया.

कांग्रेस इसे रोजगार गारंटी को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश बता रही है, जबकि भाजपा इसे मिशन 2047 के तहत बड़ा सुधार और ग्रामीण रोजगार के विस्तार का कदम बता रही है.

रायपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB G RAM G) किया गया है. अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है.

'नाम बदला, हालात वही'

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बदलाव से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब आज भी औसतन 42 से 52 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो 125 दिन का प्रावधान सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है. 60:40 का वित्तीय ढांचा राज्यों पर आर्थिक संकट बढ़ाएगा. केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती नजर आ रही है.

यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों की बदलती तस्वीर का हिस्सा है- उचित शर्मा, राजनीतिक जानकार

खामियां दूर करने की कोशिश: अर्थशास्त्री

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (PRSU) के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रविंद्र ब्रम्हे का मानना है कि योजना में किए गए बदलाव से लोगों को फायदा मिल सकता है. कृषि सीजन में 60 दिन तक मनरेगा कार्य नहीं कराने का प्रावधान खेतों में मजदूरों की कमी को देखते हुए किया गया है.

मनरेगा से जी-राम-जी तक: क्या है नया कानून?

VB-GRAM G विधेयक 2025 के जरिए दशकों पुराने मनरेगा को बदला जाएगा. मनरेगा का फोकस अकुशल रोजगार की गारंटी तक सीमित था. नया कानून रोजगार के साथ-साथ आजीविका, गांवों के बुनियादी ढांचे और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देता है. सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाएगा.

काम के दिनों में बढ़ोतरी: 100 से 125 दिन का वादा

मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी. नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा किया गया है. कागजों में यह बड़ी राहत दिखती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अनुभव बताते हैं कि पहले ही 100 दिन का लक्ष्य ज्यादातर परिवारों तक नहीं पहुंच पाया. ऐसे में सवाल है कि 125 दिन की गारंटी जमीन पर कैसे पूरी होगी?

खेती के मौसम में नहीं मिलेगा सरकारी काम

नए कानून में किसानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है. अब कृषि मौसम (करीब 60 दिन) के दौरान सरकारी रोजगार के काम हीं कराए जाएंगे. राज्य सरकारें खुद इन 60 दिनों की अवधि तय कर नोटिफाई करेंगी. इससे खेती के समय मजदूरों की कमी दूर करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जानकारों की मानें तो ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार के दिन वास्तविक तौर पर सिमट सकते हैं.

फंडिंग फॉर्मूला बदला: राज्यों पर बढ़ेगा बोझ

मनरेगा में मजदूरी का खर्च पूरी तरह केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन VB-GRAM G में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी. अन्य राज्यों (जैसे छत्तीसगढ़) के लिए 60:40 यानी अब छत्तीसगढ़ को योजना का 40 प्रतिशत खर्च खुद उठाना होगा. इससे राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

AI, बायोमेट्रिक और सैटेलाइट से निगरानी

नए कानून में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, AI आधारित योजना निर्माण और सैटेलाइट इमेजरी (जियो-रेफरेंसिंग) का प्रावधान है. हर कार्यस्थल पर ‘जनता बोर्ड’ लगाने की बात कही गई है, ताकि काम और भुगतान की जानकारी सार्वजनिक रहे. हालांकि, ग्रामीण इलाकों में तकनीकी दिक्कतें इन प्रावधानों की राह में चुनौती बन सकती हैं.

रोजगार न मिलने पर भत्ता और शिकायत व्यवस्था

यदि काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो मजदूर बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा. पहले 30 दिन: मजदूरी का एक-चौथाई, इसके बाद: मजदूरी का आधा भत्ता के रूप में मिलता था,शिकायत निवारण के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर साप्ताहिक जनसुनवाई का प्रावधान भी रखा गया है.

छत्तीसगढ़ की जमीनी तस्वीर: औसतन सिर्फ 52 दिन का रोजगार

मनरेगा के 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन की मात्रा तो अधिक रही, लेकिन प्रति परिवार औसत रोजगार सिर्फ 52 दिन तक सिमट गया. ये आंकड़े मनरेगा की आधिकारिक साइट से उपलब्ध हुई है.

⦁ कुल मानव दिवस सृजन 1276.63 लाख

⦁ रोजगार पाने वाले परिवार: 24.77 लाख

⦁ औसत रोजगार: लगभग 51.6 दिन

100 दिन का रोजगार पाने वाले सिर्फ 14% परिवार

छत्तीसगढ़ में केवल 3.43 लाख परिवार ही पूरे 100 दिन का रोजगार पा सके. यानी कुल रोजगार पाने वाले परिवारों में से महज 14 प्रतिशत ही योजना के पूर्ण लाभ तक पहुंच पाए, जबकि बाकी परिवारों को आंशिक रोजगार पर ही संतोष करना पड़ा.

महिला और आदिवासी भागीदारी अधिक, लाभ सीमित

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 54 प्रतिशत रही. आदिवासी परिवारों का योगदान भी 37 प्रतिशत रहा. लेकिन इन वर्गों को भी औसतन 50–55 दिन का ही रोजगार मिल सका. यह स्थिति बताती है कि योजना पर निर्भर तबकों तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है.

लक्ष्य पूरा, असर अधूरा

छत्तीसगढ़ को 1250 लाख मानव दिवस का लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले 1276.63 लाख मानव दिवस सृजित कर 102 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया. इसके बावजूद प्रति परिवार रोजगार दिवस कम रहे. अतिरिक्त 50 दिन रोजगार योजना का लाभ भी सीमित परिवारों तक ही सिमट गया.

छत्तीसगढ़ पर असर: फायदा या नुकसान?

विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है. कांग्रेस और आलोचकों का कहना है कि इससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ग्रामीण मजदूरों को नुकसान होगा, जबकि समर्थकों का दावा है कि पारदर्शिता और सुधारों से योजना ज्यादा प्रभावी बनेगी.

कुल मिलाकर सवाल यही है—मनरेगा से 'जी-राम-जी' तक का यह सफर ग्रामीण रोजगार की तस्वीर बदलेगा या सिर्फ नाम बदलने तक सीमित रहेगा? छत्तीसगढ़ के लिए इसका जवाब आने वाले महीनों में जमीन पर दिखने वाले असर से ही मिलेगा.