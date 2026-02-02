मनरेगा बचाओ अभियान : अजमेर में वैभव गहलोत बोले- बीजेपी गरीब की रोटी छिनने का काम कर रही, बूंदी में भी धरना
मनरेगा बचाओ अभियान के तहत प्रदेश भर में कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है.
Published : February 2, 2026 at 4:44 PM IST
अजमेर/ बूंदी: मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. कई जगहों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है. मनरेगा बचाओ अभियान के तहत अजमेर में भी शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया. अभियान के प्रभारी वैभव गहलोत और पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ समेत कई वरिष्ठ नेता धरना स्थल पर मौजूद रहे. बूंदी में भी जिला मुख्यालय पर सोमवार को धरने का आयोजन किया गया.
राज्य सरकार पर बोझ बढ़ाया : मनरेगा बचाओ अभियान के जिला प्रभारी वैभव गहलोत ने मनरेगा रोजगार गारंटी योजना को साजिश के तहत बंद करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विरोध में कांग्रेस सड़कों पर अपना विरोध जता रही है. अजमेर में भी कांग्रेसी धरना दे रहे हैं. गरीब श्रमिकों की रोटी छिनने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है. यूपीए सरकार में पीएम रहे मनमोहन सिंह और तत्कालीन समय में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने श्रमिकों को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया था. केंद्र सरकार ने भले ही दिन बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार पर बोझ बढ़ाया जा रहा है. मनरेगा के नियमों और नाम में फेरबदल करके केंद्र सरकार ने 40 फीसदी पैसा राज्य सरकारों को लगाने का प्रवधान रखा है.
पढ़ें. मनरेगा बचाओ संग्राम: मजदूरों और सिविल सोसायटी के साथ कांग्रेस ने दिया धरना, जीने का सहारा थी मनरेगा
पंचायत का अधिकार छीन रही सरकार : उन्होंने कहा कि प्रदेशों की वित्तीय हालत किसी से छुपी हुई नहीं है. जब पैसा ही नहीं होगा तो श्रमिकों के लिए बनी इस कल्याणकारी योजना में पैसा नहीं डाला जाएगा. इसी को ही कांग्रेस षड्यंत्र बता रही है. पंचायत को मनरेगा योजना के तहत निर्णय लेने का अधिकार था कि कहां पर पानी के टांके बनेंगे, कहां सड़के बनेगी, पंचायत से यह अधिकार भी छीन लिया गया. गांव में पंचायत ही बता सकती है कि मनरेगा का कार्य गांव के हित में किस तरह से होना चाहिए. केंद्र सरकार का यह षड्यंत्र ही है कि गांव की पंचायत से यह अधिकार छीनकर राज्य सरकार को दिया जा रहा है. सेठ साहूकारों की जेब भरने का काम केंद्र सरकार करना चाहती है. साथ ही ठेकेदार प्रथा को बढ़ावा देना चाहती है. पूर्व में यदि मनरेगा में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो केंद्र सरकार व्हाइट पेपर जारी कर दे और जनता को बताएं कि कहा भ्रष्टाचार हुआ है.
पढ़ें. विधानसभा का बजट सत्र: मनरेगा को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाला
केंद्र में मंत्री, फिर भी नहीं मिला फायदा : प्रभारी वैभव गहलोत ने केन्द्र सरकार के बजट को राजस्थान के परिपेक्ष में भी घोर निराशाजनक बताया. अजमेर में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है. डीआरएम का कार्यालय यहां पर है. केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री अजमेर से आते हैं. वह बताएं कि अजमेर को बजट से क्या मिला? उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में यदि कोई काम किया हो तब तो कोसेंगे. बीजेपी सरकार काम तो करे हम कोस भी लेंगे. बीजेपी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई ठोस काम सामने नहीं आया. पुराने कामों के फीते भाजपा नेता काट रहे हैं. जनता में घोर निराशा है. अजमेर से केंद्र में मंत्री होने के बावजूद एक योजना तो अजमेर के लिए लाकर बताते.
पढ़ें. मनरेगा और SIR पर डोटासरा ने दिल्ली में दिया फीडबैक, 5 जिलों के अध्यक्ष जल्द होंगे घोषित
बीजेपी नहीं महात्मा गांधी के विचार : पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना को मोदी सरकार ने एक तरह से बंद ही कर दिया है. तत्कालीन यूपीए सरकार में मनरेगा योजना में श्रमिकों को 100 दिन का गारंटी रोजगार मिला था. पंचायत को यह अधिकार दिया गया था कि मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार दें, लेकिन पंचायत से यह अधिकार छीन लिया गया. शहर और देहात कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है. लोगों में भी काफी आक्रोश है. पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को लोग मानते हैं और उन्हें जानते हैं. महात्मा गांधी के विचारों को पीएम मोदी और प्रदेश की भजनलाल सरकार दोनों ही नहीं मानते हैं, जबकि महात्मा गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी हैं. कांग्रेस की मांग है कि मनरेगा को फिर से लागू किया जाए.
पढे़ं. मनरेगा को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक ने ज्ञापन फाड़ एसडीएम के मुंह पर फेंका, ये है मामला
बूंदी में भी धरना : जिला मुख्यालय पर बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा स्थापना दिवस के उपलक्ष पर एक दिवसीय मनरेगा बचाव संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार झूठे वादे, बड़ी-बड़ी और असत्य बातें करने वाली व कर्ज में डूबने वाली सरकार है. ये न गरीबों की पेंशन दे पा रही है न गौ माता का अनुदान दे पा रही है, न ही कोई भी विकास कार्य करवा पा रही है. पूरे देश में काम के अधिकार के तहत जो रोजगार की गारंटी महात्मा गांधी नरेगा कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, यह सरकार नाम बदलने के बहाने उसे बंद करना चाहती है.
पढे़ं. मनरेगा संग्राम: संभावित प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस पर कांग्रेस रखेगी नजर, खरे उतरे, तो मिलेगा पंचायत राज चुनाव में मौका
उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सरकार इतने कर्ज में डूबी हुई है कि उसके पास नया विकास कार्य तो छोड़ो कम से कम पुराने विकास कार्यों को भी पूर्ण नहीं करवा पा रही है. 40% पैसे देने की बात इस नरेगा के नए अधिनियम में कही, जो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है तो यह सरकार पैसा नहीं दे सकती और इस कारण की योजना स्वतः ही बंद हो जाएगी. पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि यह सरकार जन विरोधी है जो जल्द हटने वाली है. यह सरकार अमीरों की सरकार है, जिसको गरीब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से कोई मतलब नहीं है. इसको तो इनको लाचार बनाकर चुनाव के टाइम में पैसा का लाभ देकर वोट लेने का स्वार्थ है.
पढे़ं. वीबी जी रामजी: कांग्रेस के आंदोलन का जवाब देने को भाजपा की कार्यशाला, सरकार-संगठन मिलकर करेंगे मोर्चाबंदी
धरने पर नहीं पहुंचे विधायक चांदना और प्रेमी : बूंदी जिला मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित धरने पर जिले के तीनों विधायकों को शामिल होना था, लेकिन बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ही धरने पर मौजूद दिखे. हिंडोली से विधायक अशोक चांदना और केशवराय पाटन विधायक सीएल प्रेमी धरने से नदारद रहे. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर मीणा ने बताया कि आज के दिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को संवैधानिक रूप से चालू किया गया था. इसी क्रम में आज मनरेगा दिवस की स्थापना दिवस के अवसर पर यह धरना आयोजित किया गया है.