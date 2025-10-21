ETV Bharat / state

वाराणसी में मैक्सिकन दंपती ने दोबारा की शादी, 25वीं एनिवर्सरी पर लिए सात फेरे, बोले- यह उत्सव नहीं, हमारी आत्माओं के मिलन का प्रतीक है

मैक्सिकन दंपती ने ऐतिहासिक अहिल्याबाई घाट पर हिंदू रीति-रिवाज से दोबारा विवाह किया. अग्नि को साक्षी मानते हुए सात फेरे भी लिए गए.

मैक्सिकन दंपती ने दोबारा की शादी. (Photo Credit; local guide)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 6:05 PM IST

वाराणसी : भारतीय संस्कृति और परंपरा विदेशी नागरिकों को काफी पसंद आ रही है. विदेशी जोड़े काशी आकर वैदिक रीति रिवाजों में बंध रहे हैं. 25वीं एनिवर्सरी पर काशी घूमने आए मैक्सिकन जोड़े ने गंगा घाट पर हिंदू परंपरा और रीति-रिवाज के अनुसार शादी के बंधन में बंध गए.

टूरिस्ट गाइड रविंद्र साहू ने बताया कि मेक्सिको में रहने वाले सिमोन एड्रियन सैंडोवाल पिनेडा और उनकी पत्नी लुसिंदा मारिया टोरेस मेरिना ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को खास अंदाज में मनाने का निर्णय लिया. दंपती ने ऐतिहासिक अहिल्याबाई घाट पर हिंदू रीति-रिवाज से दोबारा विवाह किया.

उन्होंने बताया कि भारत भ्रमण पर आए सिमोन और लुसिंदा हमेशा से भारतीय संस्कृति और विशेषकर हिंदू विवाह संस्कारों से प्रभावित रहे हैं. जब उन्होंने वाराणसी का दौरा किया, तो उन्हें लगा कि यही वह जगह है जहां वे अपने रिश्ते को एक बार फिर नए सिरे से शुरू कर सकते हैं. उन्होंने मुझसे और आयुष्मान चन्द्रवंशी से अपनी इच्छा जाहिर की.

रविंद्र साहू ने बताया कि दिवाली के मौके पर दोनों काशी की आध्यात्मिक और पावन भूमि पर हुए भव्य आयोजन से और भी प्रभावित नजर आ रहे थे. इसलिए मंगलवार को अहिल्याबाई घाट पर विवाह समारोह की पूरी व्यवस्था करवाई गई.

विवाह समारोह में स्थानीय पंडित आशुतोष ने वैदिक मंत्रों के साथ पूरे विधि-विधान से रीति-रिवाजों का पालन कर विवाह संपन्न कराया. दूल्हे सिमोन ने विवाह की पारंपरिक रस्मों का पालन करते हुए लुसिंदा की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया. इसके बाद अग्नि को साक्षी मानते हुए सात फेरे भी लिए गए.

सिमोन ने कहा, हमें हिंदू विवाह परंपराओं के बारे में सुनने को मिला था कि यह केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि सात जन्मों का बंधन होता है. यही सोचकर हमने इस रस्म को अपनाया और अब हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भी उतना ही पवित्र और स्थायी बने.

लुसिंदा ने भी हाथ जोड़कर कहा, भारत आकर जो आत्मिक शांति मिली है, वह उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की. यह विवाह हमारे लिए सिर्फ उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्माओं के मिलन का प्रतीक है.

