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मेवाती सिंगर असलम गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, आपत्तिजनक गाने पर हुई कार्रवाई

मेवाती सिंगर असलम को आपत्तिजनक गाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

Mewati singer Aslam arrested
मेवाती सिंगर असलम गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 3:32 PM IST

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नूंह: जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवाती सिंगर असलम को गिरफ्तार कर लिया है. पहले से दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद माननीय अदालत नूंह ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

इस मामले में हुई कार्रवाई: पुलिस के अनुसार यूट्यूब चैनल असलम सिंगर ज़मीदार टॉपिक पर अपलोड किए गए एक गाने में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री पाई गई. शिकायत में कहा गया कि गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन, रंगदारी की मांग और गोलीबारी जैसी आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता है.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया (ETV Bharat)

हो सकता है अकाउंट बंद : इस मामले में एडिशनल एसपी शशि शेखर ने बताया कि, "आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भी पहचान की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है. माननीय अदालत नूंह ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. संबंधित यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट को भी बंद किया जा सकता है."

पुलिस अधीक्षक का सख्त चेतावनी: इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे. उसी के तहत यह कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

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