नूंह के जूनियर इंजीनियर मुस्तकीम ने आसमान से लगाई छलांग, 10 हजार फीट से की स्काई डाइविंग

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले के सुडाका गांव निवासी जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुस्तकीम नूंह के सोहना में कार्यरत हैं. मुस्तकीम ने 10 हजार फीट से स्काई डाइविंग कर जिले का नाम रोशन किया है. हरियाणा के नारनौल में बेलारूस के यूहेनी के निर्देशन में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की. मोहम्मद मुस्तकीम का कहना है कि मेहनत से हर लक्ष्य पाया जा सकता है. उनकी सफलता पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के इंजीनियरों ने हर्ष व्यक्त किया है.

10 हजार फीट से स्काई डाइविंग : स्काई डाइविंग संस्थान को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है. स्काई डाइविंग के दौरान मुस्तकीम 220-250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं और जीवन में एक बार देखने वाले अद्भुत दृश्य के साथ जमीन पर तैरने का आनंद लेते हुए, पहले कभी न देखे गए रोमांच का अनुभव करते हैं.