नूंह के जूनियर इंजीनियर मुस्तकीम ने आसमान से लगाई छलांग, 10 हजार फीट से की स्काई डाइविंग

नूंह निवासी बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर मुस्तकीम ने 10 हजार फीट से छलांग लगाई है.

स्काई डाइविंग करते मोहम्मद मुस्तकीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
नूंहः हरियाणा के नूंह जिले के सुडाका गांव निवासी जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुस्तकीम नूंह के सोहना में कार्यरत हैं. मुस्तकीम ने 10 हजार फीट से स्काई डाइविंग कर जिले का नाम रोशन किया है. हरियाणा के नारनौल में बेलारूस के यूहेनी के निर्देशन में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की. मोहम्मद मुस्तकीम का कहना है कि मेहनत से हर लक्ष्य पाया जा सकता है. उनकी सफलता पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के इंजीनियरों ने हर्ष व्यक्त किया है.

10 हजार फीट से स्काई डाइविंग : स्काई डाइविंग संस्थान को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है. स्काई डाइविंग के दौरान मुस्तकीम 220-250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदते हैं और जीवन में एक बार देखने वाले अद्भुत दृश्य के साथ जमीन पर तैरने का आनंद लेते हुए, पहले कभी न देखे गए रोमांच का अनुभव करते हैं.

जूनियर इंजीनियर मुस्तकीम (Etv Bharat)

हरियाणा में कैसे कर सकते हैं स्काई डाइविंग ? :

  • महेंद्रगढ़ के नारनौल के बाछौड़ गांव में हवाई पट्टी बनाई गई है
  • नारनौल में स्काई हाई इंडिया कंपनी स्काई डाइविंग करवाती है
  • सेसना – 182पी स्काईलेन फोर सीटर प्लेन के जरिए स्काई डाइविंग करवाती है
  • स्काई डाइविंग की शुरुआत 30 हजार रुपए और 18 % जीएसटी से होती है
  • स्काई हाई की वेबसाइट https://www.skyhighindia.com/ पर आप बुकिंग करवा सकते हैं
  • आप नारनौल जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
  • स्काई डाइविंग से पहले 20 मिनट की ट्रेनिंग और हेल्थ चेकअप होगा
मेवात निवासी जूनियर इंजीनियर मुस्तकीम (Etv Bharat)
10000 फीट से की स्काई डाइविंग (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-हरियाणा में आसमान से कूदी 80 साल की "दादी", 10 हजार फीट से की स्काई डाइविंग, बर्थडे पर बेटे ने पूरा किया सपना

