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नूंह की रेतीली मिट्टी में उग रही मुनाफे की मिठास, मेवात में लहलहा रहे मौसमी के बाग, किसानों को हो रही लाखों की कमाई

मौसमी से कमाई ( ETV Bharat )

नूंह: मेवात में किसान अब परंपरागत गेहूं और सरसों की खेती से आगे बढ़कर बागवानी को आमदनी का नया जरिया बना रहे हैं. नूंह जिले की रेतीली मिट्टी में मौसमी के बाग लहलहा रहे हैं. फलों की गुणवत्ता और स्वाद के कारण खरीदार सीधे बागों में पहुंच रहे हैं और किसानों से 40 रुपये प्रति किलो की दर से मौसमी खरीद रहे हैं. इससे किसानों को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और फसल खेत से ही बिक रही है.

नूंह की रेतीली मिट्टी में उग रही मुनाफे की मिठास (ETV Bharat) परंपरागत खेती के बजाय बागवानी पर भरोसा: मेवात के किसान अब खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं. गेहूं, सरसों और बाजरे जैसी परंपरागत फसलों के साथ मौसमी की बागवानी उन्हें बेहतर आमदनी का विकल्प दे रही है. बागों से फल बेचने के साथ किसान उनके बीच खाली जगह का इस्तेमाल सब्जियां और अन्य फसलें उगाने में भी कर रहे हैं. इससे एक ही जमीन से अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुल रहा है.

मेवात में मौसमी के बाग (ETV Bharat) मौसमी के साथ सब्जियां उगाकर डबल कमाई: बागवानी से लाभ उठा रहे किसान रहीमुद्दीन ने कह कि, "परंपरागत खेती में सालभर सीमित फसलें लेने का विकल्प रहता है, जबकि फलों के बागों में दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं. मौसमी के बाग के अंदर फूलों की खेती और सब्जियां, खीरा आदि भी लगाया जा सकता है. इससे किसानों को डबल मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है. हम श्रीगंगानगर से मौसमी के पौधे लेकर आए थे. पौधों ने करीब एक साल बाद फल देना शुरू कर दिया और अब अच्छी गुणवत्ता की मौसमी मिल रही है. मौसमी की फसल से ही सालाना लाखों रुपये की आमदनी हो रही है." मेवात में लहलहा रहे मौसमी के बाग (ETV Bharat)