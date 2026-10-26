नूंह की रेतीली मिट्टी में उग रही मुनाफे की मिठास, मेवात में लहलहा रहे मौसमी के बाग, किसानों को हो रही लाखों की कमाई
मेवात में किसान गेहूं-सरसों छोड़ मौसमी की बागवानी अपना रहे हैं. 40 रुपये किलो बिक्री और सरकारी अनुदान से आमदनी बढ़ रही है.
Published : October 26, 2026 at 4:15 PM IST
नूंह: मेवात में किसान अब परंपरागत गेहूं और सरसों की खेती से आगे बढ़कर बागवानी को आमदनी का नया जरिया बना रहे हैं. नूंह जिले की रेतीली मिट्टी में मौसमी के बाग लहलहा रहे हैं. फलों की गुणवत्ता और स्वाद के कारण खरीदार सीधे बागों में पहुंच रहे हैं और किसानों से 40 रुपये प्रति किलो की दर से मौसमी खरीद रहे हैं. इससे किसानों को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और फसल खेत से ही बिक रही है.
परंपरागत खेती के बजाय बागवानी पर भरोसा: मेवात के किसान अब खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं. गेहूं, सरसों और बाजरे जैसी परंपरागत फसलों के साथ मौसमी की बागवानी उन्हें बेहतर आमदनी का विकल्प दे रही है. बागों से फल बेचने के साथ किसान उनके बीच खाली जगह का इस्तेमाल सब्जियां और अन्य फसलें उगाने में भी कर रहे हैं. इससे एक ही जमीन से अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुल रहा है.
मौसमी के साथ सब्जियां उगाकर डबल कमाई: बागवानी से लाभ उठा रहे किसान रहीमुद्दीन ने कह कि, "परंपरागत खेती में सालभर सीमित फसलें लेने का विकल्प रहता है, जबकि फलों के बागों में दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं. मौसमी के बाग के अंदर फूलों की खेती और सब्जियां, खीरा आदि भी लगाया जा सकता है. इससे किसानों को डबल मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है. हम श्रीगंगानगर से मौसमी के पौधे लेकर आए थे. पौधों ने करीब एक साल बाद फल देना शुरू कर दिया और अब अच्छी गुणवत्ता की मौसमी मिल रही है. मौसमी की फसल से ही सालाना लाखों रुपये की आमदनी हो रही है."
मीठा पानी और रेतीली मिट्टी बागवानी के अनुकूल: वहीं, मेवात के किसान फजल हुसैन भी मौसमी की बागवानी से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. उन्होंने बताया कि, "हमारे क्षेत्र की मिट्टी और मीठा पानी मौसमी के बागों के लिए अनुकूल है. मैं साल 2023 से मौसमी की बागवानी कर रहा हूं. फल 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है. बाग में ही खरीदार पहुंचने से उपज बेचने के लिए अलग से परिवहन और बाजार पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है."
25 हेक्टेयर में हो रही बागवानी: वहीं, जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रज्जाक ने कहा कि, "जिले में इस साल करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जा रही है. इसमें आम, नींबू, अमरूद और मौसमी के बाग शामिल हैं. मेवात अरावली की तलहटी में स्थित है, जहां की रेतीली मिट्टी और मीठा पानी बागवानी के लिए अनुकूल हैं. विभाग किसानों को फलों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.बागवानी करने वाले किसानों को विभाग की ओर से 42 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाता है. इसके लिए किसानों को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कराना होता है. पौधे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नर्सरी से खरीदे जाने चाहिए. पंजीकरण के करीब एक महीने के भीतर अनुदान राशि देने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है. विभाग की इस पहल से किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ बागवानी अपनाने और आमदनी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है."
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