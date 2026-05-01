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डिवाइडर पर चढ़कर पलटी कार, मेवाड़ के लोकप्रिय भजन गायक धनराज की मौत, रास्ते में उतरने से बचा बेटा

उदयपुर: जिले में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक धनराज जोशी की मौत हो गई. हादसा डबोक थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर दरोली गांव और एयरपोर्ट के बीच हुआ. संतुलन बिगड़ने से कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई.

थाना अधिकारी गोपाल बताया कि धनराज जोशी चित्तौड़गढ़ जिले के बड़वाई गांव के निवासी थे. गुरुवार रात हल्दीघाटी क्षेत्र के सैमन गांव में भजन संध्या के बाद घर लौट रहे थे. उदयपुर शहर में कुछ काम होने के कारण उनका बेटा और अन्य साथी पहले ही कार से उतर गए थे. हादसे के दौरान कार में केवल धनराज जोशी और ड्राइवर ही थे. अचानक बैलेंस बिगड़ने से कार पलट गई. इसमें ड्राइवर व जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर डबोक थाना पुलिस पहुंची और दोनों को तत्काल डबोक अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने धनराज जोशी को मृत घोषित कर दिया, जबकि ड्राइवर का उपचार जारी है.

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