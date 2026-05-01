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डिवाइडर पर चढ़कर पलटी कार, मेवाड़ के लोकप्रिय भजन गायक धनराज की मौत, रास्ते में उतरने से बचा बेटा

जोशी की गायिकी में भक्ति के साथ हास्य का अनोखा मेल देखने को मिलता था. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी.

Dhanraj Joshi, Bhajan Singer
धनराज जोशी, भजन गायक (Photo courtesy: Social media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
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उदयपुर: जिले में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक धनराज जोशी की मौत हो गई. हादसा डबोक थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-27 पर दरोली गांव और एयरपोर्ट के बीच हुआ. संतुलन बिगड़ने से कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई.

थाना अधिकारी गोपाल बताया कि धनराज जोशी चित्तौड़गढ़ जिले के बड़वाई गांव के निवासी थे. गुरुवार रात हल्दीघाटी क्षेत्र के सैमन गांव में भजन संध्या के बाद घर लौट रहे थे. उदयपुर शहर में कुछ काम होने के कारण उनका बेटा और अन्य साथी पहले ही कार से उतर गए थे. हादसे के दौरान कार में केवल धनराज जोशी और ड्राइवर ही थे. अचानक बैलेंस बिगड़ने से कार पलट गई. इसमें ड्राइवर व जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर डबोक थाना पुलिस पहुंची और दोनों को तत्काल डबोक अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने धनराज जोशी को मृत घोषित कर दिया, जबकि ड्राइवर का उपचार जारी है.

पढ़ें:जानवर को बचाने के चक्‍कर में पलटी कार, भजन संध्या से लौट रहे तीन दोस्तों की मौत

मेवाड़ व मारवाड़ में लोकप्रिय: धनराज जोशी मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में अपने भजनों और खास अंदाज की प्रस्तुति के लिए बेहद लोकप्रिय थे. उनकी गायिकी में भक्ति के साथ हास्य का अनोखा मेल देखने को मिलता था. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी.उनके लाखों फॉलोअर्स थे. इंस्टाग्राम पर करीब 3.79 लाख फॉलोअर्स थे, जहां वे नियमित रूप से अपने भजन और कार्यक्रमों के वीडियो साझा करते थे. साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ा मुकाम हासिल किया. पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संगीत से जुड़ी रही. उनकी मां और नाना-नानी भी भजन गायन से जुड़े थे.

पढ़ें:लालसोट मेघा हाईवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस पलटी, 15 घायल, 4 की हालत गंभीर

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CAR OVERTURNS ON NH 27 IN UDAIPUR
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भजन गायक धनराज जोशी का निधन
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