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राम मंदिर चढ़ावा विवाद : मेवाड़ के संतों का विरोध, पप्पू यादव की बर्खास्तगी की मांग

उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते साधु संत ( ईटीवी भारत उदयपुर )