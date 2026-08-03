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राम मंदिर चढ़ावा विवाद : मेवाड़ के संतों का विरोध, पप्पू यादव की बर्खास्तगी की मांग

संतों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेशभर के संत समाज बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे.

उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते साधु संत
उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते साधु संत (ईटीवी भारत उदयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 5:06 PM IST

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उदयपुर : अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्ष की ओर से किए गए प्रदर्शन का विरोध अब मेवाड़ तक पहुंच गया है. सोमवार को बड़ी संख्या में साधु-संत उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए सांसद पप्पू यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जताई. संतों ने इसे सनातन धर्म और साधु-संत समाज का अपमान बताते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

संत रामप्रकाश ने बताया कि संसद परिसर में साधु का वेश धारण करना और भगवान राम के नाम पर चढ़ावा देने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करना धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है.

पढ़ें. साधु वेश में संसद परिसर में प्रदर्शन का मामला: राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज

संतों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के नाम पर भगवा वस्त्रों और संत परंपरा का इस्तेमाल करना अनुचित है. किसी भी व्यक्ति को साधु-संतों का वेश धारण कर सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है. ऐसे कृत्य से संत समाज की छवि धूमिल होती है और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं. प्रदर्शन के बाद संतों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सांसद पप्पू यादव को बर्खास्त करने की मांग की.

साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने और भविष्य में धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी मांग उठाई. संतों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मेवाड़ के साधु-संत प्रदेशभर के संत समाज के साथ मिलकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद की जाएगी.

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राम मंदिर चढ़ावा विवाद
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