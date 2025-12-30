ETV Bharat / state

आगरा मेट्रो का पहला ट्रायल; साल 2026 में इस महीने तक शुरू हो जाएगी सेवा, ये रहेगा रूट

UPMRC की ओर से आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर में मेट्रो नेटवर्क बनाया जा रहा.

Photo Credit; ETV Bharat
आगरा में आज मनकामेश्वर मंदिर से आईएसबीटी तक दौड़ेगी मेट्रो. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 11:38 AM IST

Updated : December 30, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read
आगरा: नए साल पर ताजनगरी के लोगों को मेट्रो का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) अपने नए रूट मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी तक आज यानी मंगलवार रात को पहली बार मेट्रो का ट्रायल शुरू करेगा. जिसमें अपलाइन ट्रैक पर मेट्रो के ट्रायल शुरू होंगे. यूपीएमआरसी के अधिकारियों का दावा है कि मार्च-2026 तक ताजमहल पूर्वी गेट से आईएसबीटी तक मेट्रो से यात्री सफर कर सकेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
टीमें ट्रैक पर कार्य में जुटी हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि UPMRC की ओर से आगरा में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर में मेट्रो नेटवर्क बनाया जा रहा है. जिसमें पहला कॉरिडोर ताजमहल पूर्वी गेट से सिकंदरा तक करीब 15 किलोमीटर लंबा है. जिसमें 7 भूमिगत और 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं. इसके साथ ही दूसरा मेट्रो कॉरिडोर आगरा कैंट स्टेशन से कालिंदी विहार तक करीब 14.4 किलोमीटर लंबा है. अभी की बात करें तो आगरा में मेट्रो सेवाएं महज 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में ताजमहल पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मंदिर तक दौड़ रही है. इसके साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी, आरबीएस कॉलेज सहित आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
नए साल में यात्री करेंगे मेट्रो से सफर. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क विभाग पंचानन मिश्रा ने बताया, नया साल शुरू होने से पहले ही कॉरिडोर में मनकामेश्वर मंदिर से आईएसबीटी तक अपलाइन में मंगलवार से मेट्रो का ट्रायल शुरू हो रहा है. इस कॉरिडोर में पहली बार मेट्रो आईएसबीटी तक आएगी. इसमें ट्रैक पर ट्रायल लगातार जारी रहेंगे. डाउन लाइन भी लगभग तैयार है. पूरी टीमें ट्रैक पर कार्य में जुटी हैं. मार्च-2026 तक यात्रियों के लिए आईएसबीटी तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी.

CMRS सर्टिफिकेट से दौड़ेगी मेट्रो: मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मेट्रो के लगातार ट्रायल चलते हैं. अंडरकंस्ट्रक्शन टनल के अंदर पहले मेट्रो का फ्रेम चलाया जाता है. इसके बाद रोलिंग स्टोक ट्रायल शुरू करती है. सिग्नलिंग, सिविल समेत अन्य विभाग अलग-अलग ट्रायल करते हैं. ट्रैक, वाइब्रेशन समेत अन्य ट्रायल होते हैं. अंत में CMRS सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू की जाती है.

Photo Credit; ETV Bharat
ट्रैक पर ट्रायल लगातार जारी रहेंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)

कम होगा ट्रांसपोर्टेशन का दबाव: आईएसबीटी से ताजमहल पूर्वी गेट तक यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू होने से शहर में यातायात का दबाव कम होने की संभावना है. ये कॉरिडोर अंतरराज्यीय बस अड्डा, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मंदिर, पुराना शहर, स्मारक सहित फतेहाबाद रोड तक सीधे तौर से जुड़ जाएगा. ऐसे में फतेहाबाद रोड तक जाने के लिए लोगों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों से भटकना पड़ता है. जल्द ही इस कॉरिडोर में मेट्रो पकड़कर लोग आराम से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे. जिससे शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड और अन्य रोड पर यातायात का दबाव कम होगा.

दिसंबर-2026 तक शहर में दौड़ेगी मेट्रो: यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक ने बताया कि नया साल शहरवासियों के लिए मेट्रो की सौगात लेकर आएगा. इसके साथ ही दिसंबर-2026 तक शहर के 29.4 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर में मेट्रो संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पहले कॉरिडोर के गुरुद्वारा गुरु का ताल और सिकंदरा पर तेजी से कार्य चल रहा है. दूसरे कॉरिडोर में निरंतर कार्य चल रहा है.

संपादक की पसंद

