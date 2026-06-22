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भोपाल मेट्रो के थमेंगे पहिए, दो दिन नहीं चलेगी ट्रेन, इस वजह से अस्थायी रूप से बंद रहेगी सर्विस

दो दिन बंद रहेंगी मेट्रो सेवाएं ( ETV Bharat )