भोपाल मेट्रो के थमेंगे पहिए, दो दिन नहीं चलेगी ट्रेन, इस वजह से अस्थायी रूप से बंद रहेगी सर्विस
तकनीकी परीक्षण के बाद, 26 जून 2026 से मेट्रो ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार दोबारा दौड़ने लगेंगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:58 PM IST
भोपाल: राजधानी में भोपाल मेट्रो की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है. अगर आप आने वाले दो दिनों में मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अपने प्लान में बदलाव करना होगा. दरअसल भोपाल मेट्रो परियोजना के अंतर्गत आगामी 24 और 25 जून को मेट्रो ट्रेन की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. यह फैसला कमिश्नर आफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निरीक्षण की वजह से लिया गया है.
तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे, मेट्रो की सिग्नलिंग प्रणाली होगी बेहतर
मेट्रो कॉरपोरेशन के अनुसार इस दो दिवसीय बंदी के दौरान सुरक्षा मानकों को परखने के लिए कई तकनीकी परीक्षण किए जाएंगे. मेट्रो की सिग्नलिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और चाक-चौबंद बनाने के लिए सीएमआरएस द्वारा 24 एवं 25 जून 2026 को एक विशेष और सघन निरीक्षण कार्यक्रम तय किया गया है. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ट्रेनों का ट्रायल, तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना है.
प्रभावित होने वाला रूट और स्टेशन
मेट्रो प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी वर्तमान में संचालित पूरी लाइन पर लागू होगी. भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन पर सुभाष नगर स्टेशन से एम्स स्टेशन के बीच चलने वाली सभी मेट्रो सेवाएं 24 जून और 25 जून 2026 को यात्रियों के लिए पूरी तरह अनुपलब्ध रहेंगी. इस रूट पर पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ताकि निरीक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके.
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दो दिन बाद दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी मेट्रो
मेट्रो प्रबंधन के अनुसार दो दिनों तक चलने वाला यह तकनीकी और सुरक्षा परीक्षण जैसे ही सफलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा, मेट्रो सेवाएं फिर से पटरी पर लौट आएंगी. निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरांत, 26 जून 2026 से मेट्रो ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार दोबारा दौड़ने लगेंगी. 26 जून की सुबह से यात्रियों को पहले की तरह नियमित और सुचारू सेवा मिलने लगेगी.
यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम
एमपीएमआरसीएल के अनुसार यह निरीक्षण मेट्रो प्रणाली की सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं परिचालन दक्षता को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. हमारा मुख्य उद्देश्य भोपाल के नागरिकों को एक सुरक्षित, आधुनिक और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर ऐसे तकनीकी परीक्षण और उन्नयन किए जाते हैं.