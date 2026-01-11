एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चोरी के लिए केबल कटने से दिल्ली मेट्रो की रफ्तार प्रभावित
दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर असामाजिक तत्वों द्वारा सिग्नलिंग केबल चोरी के कारण मेट्रो ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गईं.
Published : January 11, 2026 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सुबह उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब असामाजिक तत्वों द्वारा सिग्नलिंग केबल चोरी के कारण मेट्रो ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गईं. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 से नई दिल्ली के बीच चलने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर धौला कुआं मेट्रो स्टेशन और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन के बीच लगभग 800 मीटर सिग्नलिंग केबल को काट दिया गया.
डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल ने बताया कि चोर केबल काटने में तो सफल रहे, लेकिन वे केबल के कटे हुए टुकड़े चोरी कर ले जाने में नाकाम रहे. निरीक्षण के दौरान ये कटे हुए केबल मेट्रो पिलर के पास पाए गए. केबल कटने से सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित हुआ है. इसके चलते धौला कुआं से शिवाजी स्टेडियम के बीच नई दिल्ली की ओर जाने वाली ‘अप लाइन’ पर ट्रेनें एहतियातन सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमित रफ्तार से चलाई जा रही है. हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के शेष हिस्सों में मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं.
INCIDENT REPORT— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 11, 2026
New Delhi, dt: 11.01.2026
Train services on the Airport Express Line from Yashobhoomi Dwarka Sector-25 to New Delhi are being regulated since this morning due to theft and damage to approximately 800 metres of Signalling cables caused by miscreants in the… pic.twitter.com/Lt21euDMDf
अनुज दयाल के मुताबिक, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सामान्य तौर पर हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध रहती है. दिन के समय राजस्व सेवाओं के दौरान सिग्नलिंग केबल बदलने का कार्य करने से यात्रियों को भारी असुविधा हो सकती है, इसलिए मरम्मत व केबल बदलने का काम रात में, राजस्व सेवाएं समाप्त होने के बाद किया जाएगा. इसके लिए दिन में ही सभी आवश्यक तैयारियां व योजना बनाई जा रही हैं. यात्रियों को स्थिति से अवगत कराने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं.
डीएमआरसी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाएं, क्योंकि प्रभावित सेक्शन में यात्रा समय थोड़ा अधिक लग सकता है. डीएमआरसी ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि इस तरह की केबल चोरी की घटनाएं न केवल परिचालन को प्रभावित करती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती हैं. अनुज दयाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो इस मामले में कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के संपर्क में है, जिससे इस तरह की बार-बार होने वाली घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. बता दें कि इससे पहले भी मेट्रो के सिगनलिंग की केवल चोरी हो चुकी हैं, जिससे मेट्रो ट्रेन का संचालन प्रभावित हो चुका है.
ये भी पढ़ें:
- दिल्ली में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, मेट्रो केबल भी चोरी हो गई; ... केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना
- दिल्ली मेट्रो के विस्तार को मिली हरी झंडी, 12,015 करोड़ की लागत से बनेंगे तीन नए कॉरिडोर
- दिल्ली मेट्रो फेज 5 A: नए रूट्स की वो बड़ी बातें, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी बेहद आसान
- नए साल पर मोदी सरकार का गिफ्ट: दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को दी मंजूरी