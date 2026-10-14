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कानपुर में CSA डिपो से विजयनगर तक पहली बार दौड़ी मेट्रो ट्रेन

CSA डिपो से विजयनगर तक पहली बार दौड़ी मेट्रो ट्रेन. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) के तहत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने डिपो से विजयनगर चौराहा स्टेशन के पास बने रैंप तक ‘डाउनलाइन’ पर पहली बार मेट्रो ट्रेन का सफल टेस्ट रन किया.

अंडरग्राउंड सेक्शन के तीनों स्टेशनों रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया से होकर गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन को देखने के लिए राहगीर और स्थानीय लोग उत्सुक नजर आए.

3 अंडरग्राउंड स्टेशनों को पार कर विजयनगर रैंप पहुंची ट्रेन मंगलवार को किए गए इस परीक्षण के दौरान मेट्रो ट्रेन को सीएसए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कॉरिडोर-2 डिपो से रवाना किया गया. ट्रेन ‘डाउनलाइन’ पर आगे बढ़ते हुए रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया अंडरग्राउंड स्टेशनों से गुजरी और विजयनगर चौराहा एलिवेटेड स्टेशन के पास स्थित रैंप तक पहुंची. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वापस डिपो लाया गया. CSA डिपो से विजयनगर तक पहली बार दौड़ी मेट्रो ट्रेन. (ईटीवी भारत) इस दौरान यूपीएमआरसी के निदेशक (वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर) सीपी सिंह और निदेशक (रोलिंग स्टॉक) नवीन कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की. 5 किमी/घंटे की लो-स्पीड पर हुआ मैनुअल टेस्ट टेस्ट रन के दौरान ट्रेन को सुरक्षा कारणों से 'मैनुअल मोड' में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति पर चलाया गया. यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि,इस शुरुआती परीक्षण में ट्रैक, ओवरहेड पावर सप्लाई (थर्ड रेल) और सिग्नलिंग सिस्टम के बीच तालमेल की बारीकी से जांच की गई.