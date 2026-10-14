कानपुर में CSA डिपो से विजयनगर तक पहली बार दौड़ी मेट्रो ट्रेन
यूपीएमआरसी ने डिपो से विजयनगर चौराहा स्टेशन के पास बने रैंप तक ‘डाउनलाइन’ पर पहली बार मेट्रो ट्रेन का सफल टेस्ट रन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:32 AM IST
कानपुर: कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) के तहत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुआ. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने डिपो से विजयनगर चौराहा स्टेशन के पास बने रैंप तक ‘डाउनलाइन’ पर पहली बार मेट्रो ट्रेन का सफल टेस्ट रन किया.
अंडरग्राउंड सेक्शन के तीनों स्टेशनों रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया से होकर गुजरने वाली मेट्रो ट्रेन को देखने के लिए राहगीर और स्थानीय लोग उत्सुक नजर आए.
3 अंडरग्राउंड स्टेशनों को पार कर विजयनगर रैंप पहुंची ट्रेन
मंगलवार को किए गए इस परीक्षण के दौरान मेट्रो ट्रेन को सीएसए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कॉरिडोर-2 डिपो से रवाना किया गया. ट्रेन ‘डाउनलाइन’ पर आगे बढ़ते हुए रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया अंडरग्राउंड स्टेशनों से गुजरी और विजयनगर चौराहा एलिवेटेड स्टेशन के पास स्थित रैंप तक पहुंची. इसके बाद ट्रेन को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वापस डिपो लाया गया.
इस दौरान यूपीएमआरसी के निदेशक (वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर) सीपी सिंह और निदेशक (रोलिंग स्टॉक) नवीन कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की.
5 किमी/घंटे की लो-स्पीड पर हुआ मैनुअल टेस्ट
टेस्ट रन के दौरान ट्रेन को सुरक्षा कारणों से 'मैनुअल मोड' में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति पर चलाया गया.
यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि,इस शुरुआती परीक्षण में ट्रैक, ओवरहेड पावर सप्लाई (थर्ड रेल) और सिग्नलिंग सिस्टम के बीच तालमेल की बारीकी से जांच की गई.
अगले चरणों में ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी और इसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन व ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड पर टेस्ट किया जाएगा.
'अपलाइन' पर भी तेजी से बिछ रहा ट्रैक
डिपो से विजयनगर रैंप तक 'डाउनलाइन' का काम पूरा कर टेस्ट रन करने के बाद अब 'अपलाइन' पर भी ट्रैक निर्माण और थर्ड रेल बिछाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. अधिकारियों का कहना है,कि जैसे ही 'अपलाइन' का काम पूरा होगा, उस पर भी मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा.
कॉरिडोर-2 (सीएसए से बर्रा-8) एक नज़र में
- लगभग 8.60 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर-2 शहर के कई प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा
- कुल लंबाई: 8.60 किमी (4.50 किमी एलिवेटेड और 4.10 किमी अंडरग्राउंड)
- एलिवेटेड स्टेशन: एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (CSA), विजयनगर चौराहा, शास्त्री चौक, बर्रा-7 और बर्रा-8
- अंडरग्राउंड स्टेशन: रावतपुर, काकादेव और डबल पुलिया
एमडी बोले- चुनौतियों के बीच कानपुर मेट्रो ने रची नई उपलब्धि
इस मौके पर यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने पूरी टीम और शहरवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा, निर्माण के दौरान कई चुनौतियां आईं, लेकिन हमारी टीमों ने दिन-रात मेहनत करके यह सफलता हासिल की है.
डाउनलाइन पर मेट्रो का यह टेस्ट रन एक ऐतिहासिक अवसर है.आने वाले दिनों में यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे नवनिर्मित सेक्शन की गहन जांच की जाएगी.
गौरतलब है कि कानपुर मेट्रो के 23.50 किमी लंबे कॉरिडोर-1 (आईआईटी से नौबस्ता) के तहत फिलहाल आईआईटी से कानपुर सेंट्रल (15 किमी) तक यात्री सेवाएं चल रही हैं. सेंट्रल से नौबस्ता के बाकी हिस्से को भी जल्द शुरू करने की तैयारी है, वहीं कॉरिडोर-2 पर मिली इस सफलता से पूरे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिली है.